GRAND MARIAGE : Le Ministère de l’Intérieur clarifie la note circulaire du 17 juillet

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 20 juillet 2026 2026-07-20T14:19:00+02:00 Modifier ce post

GRAND MARIAGE : Le Ministère de l’Intérieur clarifie la note circulaire du 17 juillet. La circulaire demande donc aux Maires et Préfets de ne pas déli

GRAND MARIAGE : Le Ministère de l’Intérieur clarifie la note circulaire du 17 juillet


Moroni, 20 juillet 2026

GRAND MARIAGE : Le Ministère de l’Intérieur clarifie la note circulaire du 17 juillet

Une note circulaire publiée le vendredi 17 juillet 2026 dans les réseaux sociaux, signé par le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Mohamed Ahmed Assoumani, a suscité une vive polémique dans le pays. Destinée aux Maires et aux Préfets, cette note portait sur les autorisations de célébration des cérémonies de grand mariage dans les places publiques.

Très vite, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux et dans les quartiers. Beaucoup ont compris que le gouvernement voulait "interdire le grand mariage" dans les villes et villages. 

Pour lever toute ambiguïté, le Ministre de l’Intérieur, Mohamed Ahmed Assoumani, a réuni ce matin du lundi 20 juillet 2026 l’ensemble des Préfets du pays ainsi que les représentants des médias en conférence de presse.

Que dit réellement la note ?


Selon les explications données, il ne s’agit nullement d’interdire le grand mariage. L’objectif est de faire respecter les heures de travail au sein de l’administration publique. 

La circulaire demande donc aux Maires et Préfets de ne pas délivrer d’autorisation pour des cérémonies dans les places publiques du lundi au jeudi de 08h00 à 17h00 et le vendredi de 08h00 à 12h00.

En revanche, les festivités peuvent se tenir normalement à partir de 17h00 et durant toute la nuit les jours ouvrables. Le vendredi après-midi et durant tout le week-end, aucune restriction n’est prévue.

"Le Grand Mariage est une valeur fondamentale de notre société comorienne. Le gouvernement n’a pas l’intention d’y toucher", a insisté le Ministre Mohamed Ahmed Assoumani.

Le Ministère de l’Intérieur appelle la population à se référer aux sources officielles et à éviter la désinformation.

Service de communication, ministère de l'intérieur.

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières