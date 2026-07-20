GRAND MARIAGE : Le Ministère de l’Intérieur clarifie la note circulaire du 17 juillet. La circulaire demande donc aux Maires et Préfets de ne pas déli

GRAND MARIAGE : Le Ministère de l’Intérieur clarifie la note circulaire du 17 juillet





Moroni, 20 juillet 2026







Une note circulaire publiée le vendredi 17 juillet 2026 dans les réseaux sociaux, signé par le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Mohamed Ahmed Assoumani, a suscité une vive polémique dans le pays. Destinée aux Maires et aux Préfets, cette note portait sur les autorisations de célébration des cérémonies de grand mariage dans les places publiques. Une note circulaire publiée le vendredi 17 juillet 2026 dans les réseaux sociaux, signé par le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Mohamed Ahmed Assoumani, a suscité une vive polémique dans le pays. Destinée aux Maires et aux Préfets, cette note portait sur les autorisations de célébration des cérémonies de grand mariage dans les places publiques.





Très vite, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux et dans les quartiers. Beaucoup ont compris que le gouvernement voulait "interdire le grand mariage" dans les villes et villages.





Pour lever toute ambiguïté, le Ministre de l’Intérieur, Mohamed Ahmed Assoumani, a réuni ce matin du lundi 20 juillet 2026 l’ensemble des Préfets du pays ainsi que les représentants des médias en conférence de presse.





Que dit réellement la note ?





Selon les explications données, il ne s’agit nullement d’interdire le grand mariage. L’objectif est de faire respecter les heures de travail au sein de l’administration publique.





La circulaire demande donc aux Maires et Préfets de ne pas délivrer d’autorisation pour des cérémonies dans les places publiques du lundi au jeudi de 08h00 à 17h00 et le vendredi de 08h00 à 12h00.





En revanche, les festivités peuvent se tenir normalement à partir de 17h00 et durant toute la nuit les jours ouvrables. Le vendredi après-midi et durant tout le week-end, aucune restriction n’est prévue.





"Le Grand Mariage est une valeur fondamentale de notre société comorienne. Le gouvernement n’a pas l’intention d’y toucher", a insisté le Ministre Mohamed Ahmed Assoumani.





Le Ministère de l’Intérieur appelle la population à se référer aux sources officielles et à éviter la désinformation.





Service de communication, ministère de l'intérieur.