Décès : Qui était le Chef d’Escadron Issoufa Ali M’Madi Moiha ?

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 24 juillet 2026 2026-07-24T12:07:00+02:00 Modifier ce post

Décès : Qui était le Chef d’Escadron Issoufa Ali M’Madi Moiha ? La Gendarmerie Nationale adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches

Hommage au Chef d’Escadron Issoufa Ali M’Madi Moiha


Décès : Qui était le Chef d’Escadron Issoufa Ali M’Madi Moiha ?

La Gendarmerie Nationale s’incline avec respect devant la mémoire du Chef d’Escadron Issoufa Ali M’Madi Moiha, décédé ce jeudi sur l’île de Mwali.

Ancien commandant de la 5ᵉ Compagnie de Mohéli, il a ensuite dirigé la Gendarmerie Nationale de 1990 à 1992. il a été nommé Aide de Camp du Président Saïd Mohamed Djohar, avant de faire valoir ses droits à la retraite.

La Gendarmerie Nationale adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu et servi à ses côtés.

Qu’Allah lui accorde Sa miséricorde et l’accueille dans Son vaste Paradis. Amine.

Gendarmerie

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières