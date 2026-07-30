Les travaux de construction des lycées de Mutsamudu et Domoni officiellement lancés

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0 0 30 juillet 2026 2026-07-30T17:57:00+02:00 Modifier ce post

Anjouan : les travaux de construction des lycées de Mutsamudu et Domoni officiellement lancés. Cette double cérémonie marque le lancement officiel des

Anjouan : les travaux de construction des lycées de Mutsamudu et Domoni officiellement lancés dans la ville de Domoni ce jeudi 30 juillet 2026


Les travaux de construction des lycées de Mutsamudu et Domoni officiellement lancés

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le renforcement des infrastructures éducatives à Anjouan

Le Gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, Dr Zaïdou Youssouf, a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre des futurs lycées de Mutsamudu et de Domoni, en présence du ministre de l'Éducation nationale, celui de l'économie, des élus, des autorités administratives, et des responsables du secteur éducatif.

Cette double cérémonie marque le lancement officiel des travaux de deux établissements destinés à améliorer les conditions d'apprentissage et à répondre à la croissance des effectifs scolaires dans ces deux localités.

Ce projet s'inscrit dans la politique nationale de modernisation des infrastructures éducatives, avec pour objectif d'offrir aux élèves un environnement d'apprentissage plus adapté et de renforcer l'accès à un enseignement secondaire de qualité.

Pour le Gouverneur d'Anjouan, Dr Zaïdou Youssouf, "la construction de ces deux lycées constitue un investissement majeur pour l'avenir de la jeunesse anjouanaise. Elle témoigne également de l'engagement du Président Azali à faire de l'éducation un levier essentiel du développement humain et socio-économique".

Rappelons que la cérémonie s'est déroulée dans une ambiance empreinte d'enthousiasme et d'espoir.

Service de communication
Gouvernorat de Ndzuani

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