Nour El Fath Azali : la proximité comme méthode, le développement comme ambition







La visite du Secrétaire général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, dans la région de Hamahamet, et plus particulièrement à Itsandzeni, marque une étape importante dans la dynamique politique et de développement que porte aujourd'hui le concept du RENOUVEAU. Cette mobilisation exceptionnelle de la population témoigne non seulement de l'attachement des citoyens à leurs dirigeants, mais également de l'espoir que suscite une nouvelle génération de responsables engagés au service de la nation. La visite du Secrétaire général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, dans la région de Hamahamet, et plus particulièrement à Itsandzeni, marque une étape importante dans la dynamique politique et de développement que porte aujourd'hui le concept du RENOUVEAU. Cette mobilisation exceptionnelle de la population témoigne non seulement de l'attachement des citoyens à leurs dirigeants, mais également de l'espoir que suscite une nouvelle génération de responsables engagés au service de la nation.





À travers ce déplacement, Nour El Fath Azali a démontré une fois de plus qu'il est un homme du terrain, proche des préoccupations réelles de la population. Loin des discours théoriques, il privilégie le contact direct avec les citoyens, l'écoute des besoins locaux et le suivi concret des projets destinés à améliorer les conditions de vie des Comoriens.





L'accueil chaleureux réservé à la délégation gouvernementale à Itsandzeni traduit la confiance grandissante que les habitants accordent aux actions engagées par l'État. Cette confiance repose sur des réalisations concrètes et sur une vision claire du développement, fondée sur la proximité, l'efficacité et la responsabilité.





Les projets évoqués lors de cette visite répondent à des préoccupations essentielles des populations. L'adduction d'eau potable constitue un enjeu majeur pour la santé publique et le bien-être des familles. De même, l'amélioration des pistes agricoles ainsi que la route reliant Badasamlini, Batou et Dimadjou contribueront à désenclaver plusieurs localités, à faciliter les échanges économiques et à renforcer les activités productives dans la région.





Mais au-delà des infrastructures, c'est un véritable message politique que porte le Secrétaire général du Gouvernement. Le RENOUVEAU qu'il incarne repose sur une conviction forte : l'avenir des Comores doit s'appuyer sur l'alliance entre la jeunesse et l'expérience. Cette complémentarité constitue aujourd'hui l'une des principales forces du projet porté par le Président Azali Assoumani et soutenu par une nouvelle génération de cadres déterminés à accélérer le développement du pays.





La réussite remarquable de cette tournée dans la région de Hamahamet confirme que le concept du RENOUVEAU gagne progressivement les cœurs et les esprits. Les militants y trouvent une nouvelle source de motivation, tandis que l'ensemble des Comoriens y voient une perspective d'avenir fondée sur l'action, la proximité et les résultats.





Nour El Fath Azali apparaît aujourd'hui comme l'un des principaux artisans de cette dynamique. Sa capacité à mobiliser les populations, à dialoguer avec elles et à porter des projets structurants renforce son image d'homme d'État en devenir, profondément attaché aux réalités du terrain et aux aspirations de la jeunesse comorienne.





Le déplacement d'Itsandzeni n'est donc pas une simple visite protocolaire. Il symbolise une méthode de gouvernance fondée sur l'écoute, la présence et l'action. Il illustre également la volonté du RENOUVEAU de rapprocher davantage l'État des citoyens et de faire du développement local le moteur du progrès national.





Plus que jamais, les Comores ont besoin de dirigeants capables de comprendre les attentes de la population et de transformer les espoirs en réalisations concrètes. À Hamahamet, Nour El Fath Azali a démontré qu'il entend pleinement assumer cette responsabilité.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et militant du CRC

Paris ,le 13 Juin 2026