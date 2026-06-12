Mouigni Abdou nommé Consul Général des Comores auprès de la République du Kenya

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 12 juin 2026 2026-06-12T17:31:00+02:00 Modifier ce post

Mouigni Abdou nommé Consul Général des Comores auprès de la République du Kenya. Le Ministre des Affaires Étrangères, le Ministre en charge de la Fonc

Moroni, le 11.06. 2026

DECRET N°26- 073 /PR Portant nomination du Consul Général de l'Union des Comores auprès de la République du Kenya à Nairobi


DECRETE


Mouigni Abdou nommé Consul Général des Comores auprès de la République du Kenya

ARTICLE 1° : Monsieur MOUIGNI ABDOU, matricule N°85 360 E, est nommé Consul Général de l'Union des Comores auprès de la République du Kenya à Nairobi.

ARTICLE 2 : Le Ministre des Affaires Étrangères, le Ministre en charge de la Fonction Publique et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.

Azali Assoumani

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières