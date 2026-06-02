L'état de santé de Sambi brutalement dégradé : Son médecin appelé en urgence à Voidjuu

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 02 juin 2026 2026-06-02T21:03:00+02:00 Modifier ce post

L'état de santé de Sambi brutalement dégradé : Son médecin appelé en urgence à Voidjuu. Depuis le 5 mai, le prisonnier politique de 67 ans (qui fait 6

L'état de santé de Sambi brutalement dégradé : Son médecin appelé en urgence à Voidjuu

L'état de santé de Sambi s'est brutalement dégradé ce soir. Son médecin traitant a été appelé en urgence à Voidjuu, son lieu de détention. Depuis le 5 mai, le prisonnier politique de 67 ans (qui fait 68 ans dans deux jours) souffre régulièrement de graves crises d'asthénie...

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières