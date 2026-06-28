Le retour de Hamada Madi Boléro : la parole d'un homme d'État au moment où le pays s'interroge. Les réactions ont été largement marquées par des éloge

Le retour de Hamada Madi Boléro : la parole d'un homme d'État au moment où le pays s'interroge







Le calendrier politique réserve parfois des coïncidences qui n'en sont pas tout à fait. Au moment où les Comores vivent au rythme des festivités du grand mariage, marquées par le retour massif des membres de la diaspora, une autre actualité est venue capter l'attention : la rentrée politique de Hamada Madi Boléro. Le calendrier politique réserve parfois des coïncidences qui n'en sont pas tout à fait. Au moment où les Comores vivent au rythme des festivités du grand mariage, marquées par le retour massif des membres de la diaspora, une autre actualité est venue capter l'attention : la rentrée politique de Hamada Madi Boléro.





Une prise de parole attendue, menée sous la forme d'un entretien avec Oubeid Mchangama, devenu au fil des années l'un des journalistes les plus influents des réseaux sociaux comoriens.

L'entretien n'a pas seulement suscité de nombreux commentaires. Il a surtout rappelé qu'au-delà des clivages politiques, certaines voix conservent une autorité particulière.





Les réactions ont été largement marquées par des éloges sur la clarté de son raisonnement, la précision de ses analyses et la maîtrise remarquable avec laquelle il s'est exprimé aussi bien en shikomori qu'en mohélien.





Dans un paysage politique souvent dominé par l'invective et la simplification, cette qualité d'expression a été perçue comme un retour à une parole publique exigeante.





Avant d'examiner le contenu de ses déclarations, il convient de rappeler qui est Hamada Madi Boléro. Juriste de formation, diplômé en droit constitutionnel à Kiev, il appartient à cette génération de responsables politiques qui ont accompagné presque toutes les grandes mutations institutionnelles des Comores. Conseiller juridique, directeur de cabinet, Premier ministre, président par intérim de l'Union des Comores lors de la transition de 2002, puis secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, son parcours épouse les principales séquences de l'histoire politique contemporaine du pays.





Son nom demeure indissociable des Accords de Fomboni de 2001, qui ont permis de mettre fin à la crise séparatiste et de jeter les bases de la réconciliation nationale. Cette expérience de négociateur continue de nourrir la crédibilité de ses prises de position sur les grandes questions institutionnelles.





L'entretien n'a éludé aucun sujet majeur. Hamada Madi Boléro s'est exprimé sur le fonctionnement démocratique de son parti, sur les exigences du débat politique, ainsi que sur plusieurs dossiers nationaux sensibles. Il est également revenu sur le cas de l'ancien président Sambi, rappelant qu'il avait été le premier signataire de la lettre des anciens Premiers ministres demandant un geste de clémence afin de permettre son évacuation sanitaire.





Une précision qui témoigne d'une conception de la politique où les considérations humanitaires peuvent transcender les divergences partisanes.





Interrogé sur Mohéli, son île natale, il a dressé un bilan succinct de son action passée. Au-delà des réalisations évoquées, cette séquence rappelle aussi les périodes difficiles qu'il a traversées.





Beaucoup se souviennent du moment où il semblait avoir été abandonné par une partie de son propre camp politique. À titre personnel, j'avais été frappé par cette solitude. À cette époque, j'avais le sentiment d'être l'un des rares à lui apporter publiquement mon soutien pour franchir cette épreuve politique. L'histoire rappelle souvent que les fidélités sont plus rares lorsque soufflent les vents contraires.





Cette interview a eu le mérite de replacer plusieurs sujets au centre du débat national. Parmi eux figure la question de Mayotte et de son éventuelle intégration à la Commission de l'océan Indien. Sur ce dossier, Hamada Madi Boléro a rappelé, avec la maîtrise diplomatique que lui confère son expérience à la tête de cette organisation régionale, les raisons juridiques et politiques qui rendent une telle perspective impossible dans le cadre actuel.





Son intervention a ainsi permis de dissiper certaines confusions entretenues dans le débat public.

Au-delà des positions défendues, cette rentrée politique marque surtout le retour d'une parole d'expérience. Dans une époque où l'immédiateté des réseaux sociaux favorise souvent les réactions impulsives, l'entretien de Hamada Madi Boléro rappelle que la politique demeure aussi un exercice de mémoire, de réflexion et de pédagogie.





Que l'on partage ou non ses analyses, une évidence s'impose : lorsqu'un homme ayant occupé les plus hautes responsabilités de l'État et participé aux principaux tournants de l'histoire contemporaine des Comores prend la parole, celle-ci mérite d'être écoutée avec attention.





Plus qu'un simple entretien, cette intervention apparaît comme une contribution au débat national, à un moment où les Comores ont plus que jamais besoin de hauteur de vue, d'expérience et de dialogue.





PAR AHMED ALI AMIR