Le Directeur Régional de Kenya Airways reçu par la Ministre des Transports

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0 0 03 juin 2026 2026-06-03T17:18:00+02:00 Modifier ce post

Le Directeur Régional de Kenya Airways reçu par la Ministre des Transports. Une amélioration saluée par Mme la Ministre comme un soulagement concret p

Transport aérien : Mme Hassane Alfeine Yasmine, Ministre des Transports Maritime et Aérien, reçoit le Directeur Régional de Kenya Airways


Moroni, le 3 juin 2026

Le Directeur Régional de Kenya Airways reçu par la Ministre des Transports

La Ministre des Transports Maritime et Aérien, Mme Hassane Alfeine Yasmine, a accordé une audience ce mercredi au Directeur Régional de Kenya Airways, M. Aniff Mungoo.

La rencontre a porté sur l’amélioration de la qualité de service offerte aux passagers comoriens. Le Directeur Régional a présenté les avancées obtenues ces derniers mois, notamment sur la gestion des bagages. Selon lui, les difficultés liées aux bagages à main, aux excédents de bagages et aux contraintes opérationnelles sont désormais résolues.

Une amélioration saluée par Mme la Ministre comme un soulagement concret pour la diaspora comorienne de France et l’ensemble des voyageurs empruntant Kenya Airways. Mme la Ministre a félicité la compagnie pour les réponses apportées. Elle a toutefois insisté sur la nécessité de renforcer la communication client afin d’informer efficacement les usagers sur les nouvelles procédures en vigueur.

Elle a réaffirmé l’engagement du Gouvernement de l’Union des Comores à poursuivre la modernisation des infrastructures aéroportuaires nationales.

Objectif : offrir un transport aérien plus fluide, plus moderne, aux standards internationaux.

Service de Communication
Ministère des Transports Maritimes et Aériens

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