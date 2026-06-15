La douleur dans la dignité. Ce message ne contient ni colère, ni accusation, ni esprit de confrontation. Il exprime avec retenue et dignité l’attente.

La douleur dans la dignité







Le message porté par la fille du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, au nom de sa famille, interpelle bien au-delà des clivages politiques. Il touche à ce qu’il y a de plus essentiel dans toute société qui se veut juste : le respect de la dignité humaine. Le message porté par la fille du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, au nom de sa famille, interpelle bien au-delà des clivages politiques. Il touche à ce qu’il y a de plus essentiel dans toute société qui se veut juste : le respect de la dignité humaine.





Ce message ne contient ni colère, ni accusation, ni esprit de confrontation. Il exprime avec retenue et dignité l’attente légitime d’une famille qui demande simplement que les autorités judiciaires donnent suite à une procédure qu’elles ont elles-mêmes engagée.





À leur demande, une expertise médicale a été réalisée. Les conclusions des médecins sont connues : l’état de santé du président Sambi nécessite des examens coronarographiques spécialisés qui ne peuvent être effectués aux Comores. Cette recommandation n’est pas une opinion politique ; c’est un constat médical fondé sur des critères scientifiques et professionnels.





Face à cette réalité, la famille continue de faire preuve d’une patience et d’une résilience remarquables. Mais derrière cette dignité se cache une souffrance profonde : celle d’une fille qui voit son père souffrir et dont l’état de santé exige des soins auxquels tout être humain devrait avoir accès.





Entendre cet appel n’est pas un acte de faveur. C’est un devoir de justice. C’est reconnaître qu’aucune considération ne peut prévaloir sur le droit fondamental à la santé et à la préservation de la vie humaine.





La crédibilité de la justice se mesure à sa capacité à rester fidèle à ses principes, quelles que soient les circonstances. Elle grandit lorsqu’elle protège les droits, même dans les situations les plus sensibles. Elle s’affaiblit lorsqu’elle laisse les passions ou les ressentiments prendre le pas sur le droit.





Aujourd’hui, la famille du président Sambi ne réclame aucun privilège. Elle demande seulement que soient respectées les conclusions des experts mandatés par la justice elle-même et que les décisions nécessaires soient prises avec la célérité qu’impose l’urgence médicale.





La famille du président Sambi ne demande ni privilège ni faveur. Elle demande que le droit soit appliqué, que les conclusions médicales soient respectées et que la dignité humaine soit préservée.





Au-delà des opinions, des sensibilités et des appartenances, une question demeure : quelle société voulons-nous être lorsque la souffrance d’un homme appelle une décision de justice ?





Car la justice ne perd jamais sa grandeur lorsqu’elle fait preuve d’humanité. Au contraire, c’est dans ces moments qu’elle révèle sa véritable noblesse.





L’heure n’est ni à la polémique ni aux calculs. Elle est à la responsabilité, au respect du droit et à la sauvegarde d’une vie humaine. C’est ce que commande la conscience. C’est ce qu’attend la justice. C’est ce que réclame la dignité.





L’histoire retiendra toujours ceux qui ont choisi la voie de l’humanité lorsque celle-ci était mise à l’épreuve. Le pouvoir judiciaire a aujourd’hui l’occasion d’honorer sa mission la plus noble : faire triompher le droit, protéger la dignité humaine et démontrer que la justice ne peut jamais être au service de la haine, mais uniquement au service de la vérité, de l’équité et de l’humanité.





Dini Nassur