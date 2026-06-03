Ikililou plaide en faveur de la libération de Sambi

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 03 juin 2026 2026-06-03T15:44:00+02:00 Modifier ce post

Ikililou plaide en faveur de la libération de Sambi. L’ex président Ikililou Dhoinine ainsi que 8 autres anciens hauts dignitaires du pays tels que Ab

Ikililou plaide en faveur de la libération de Sambi

L’ex-président Ikililou plaide en faveur de la libération de Sambi dans un courrier adressé au chef de l’Etat, Azali Assoumani

L’ex président Ikililou Dhoinine ainsi que 8 autres anciens hauts dignitaires du pays tels que Abdallah Halifa, ancien président de l’Assemblée nationale, Ahmed Abdallah Sourette ancien président de la cour constitutionnelle ou encore Fouad Mohadji ancien vice-président ont sollicité un geste de clémence de l’actuel chef de l’Etat, Azali Assoumani pour l’ex-président Sambi. Sambi qui est malade et qui aurait besoin de soins à l’étranger.

Le courrier est daté de ce 03 juin.

Faiza Soulé Youssouf

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières