Jeunes tués à Anjouan : Azali affirme que justice sera faite afin d'établir les responsabilités

Anjouan : le président Azali appelle à l'unité à l'approche des élections de 2029. C'est entouré des représentants des autorités civiles et religieuse

Le Chef de l'État effectue sa prière à Anjouan et appelle à l'unité nationale







À l'occasion de la fête de l'Eid Al-Adha, Son Excellence le Président AZALI Assoumani, a effectué un déplacement à Mutsamudu, chef-lieu de l'île d'Anjouan, pour partager ce moment spirituel avec les populations de l'île et délivrer un message solennel à l'ensemble de la nation. À l'occasion de la fête de l'Eid Al-Adha, Son Excellence le Président AZALI Assoumani, a effectué un déplacement à Mutsamudu, chef-lieu de l'île d'Anjouan, pour partager ce moment spirituel avec les populations de l'île et délivrer un message solennel à l'ensemble de la nation.





La prière de l'Aïd, moment de communion nationale

C'est entouré des représentants des autorités civiles et religieuses d'Anjouan et des fidèles venus nombreux que le Chef de l'État a accompli la grande prière de l'Aid Al Adha.





Un discours articulé autour de l'unité et de la paix

Prenant la parole à l'issue de la prière, le Président AZALI Assoumani a adressé ses vœux chaleureux à l'ensemble des Comoriens, où qu'ils se trouvent dans le monde. Son allocution a couvert plusieurs thématiques:





Sur le plan international, le Chef de l'État a manifesté sa solidarité envers les peuples victimes de conflits armés, exprimant une pensée particulière pour la Palestine.

Au niveau national, il est revenu sur les tensions sociales qu'a connues Anjouan, consécutives à une hausse des prix du carburant. Exprimant sa compassion envers les familles des deux jeunes décédés lors de ces événements, il a affirmé que les autorités judiciaires poursuivront les investigations afin d'établir les responsabilités avec impartialité.





Dialogue social et stabilité économique





Le Président a justifié la décision de suspendre l'augmentation tarifaire par la nécessité de préserver la cohésion sociale. Il a tenu à souligner le rôle constructif joué par certaines organisations de la société civile, notamment le mouvement Wusukani wa Masiwa et le Synaco, qui ont contribué à ramener le calme par leur engagement en faveur du dialogue.

Rendez-vous fixé au 6 juillet 2026





Sur le plan institutionnel, Son Excellence le Président AZALI Assoumani a annoncé qu'il s'adressera de nouveau à la nation le 6 juillet prochain, à l'occasion de la fête nationale consacrée au bilan des réalisations gouvernementales et à la présentation des grands projets structurants en cours. La question de l'île comorienne de Mayotte ainsi que les préparatifs des Jeux des îles de l'océan Indien en 2027 figureront également parmi les sujets abordés.

L'unité, boussole pour 2029





En guise de conclusion, le Président de la République a invité l'ensemble des Comoriens à faire de l'unité nationale leur priorité commune, loin des clivages politiques et des tensions sociales, à l'approche des prochaines échéances électorales de 2029 et 2030.





Il a aussi présenté encore une fois ses meilleurs vœux à l'ensemble du peuple comorien à l'occasion de l'Aïd Al Adha. Beit-salam