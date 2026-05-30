Du nouveau concernant les 33 jeunes Comoriens portés disparus ! À la suite du signalement et de l’alerte qui m’ont été adressés concernant la situatio

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION SUR LA SITUATION DES TRENTE TROIS (33) JEUNES MIGRANTS COMORIENS







À la suite du signalement et de l’alerte qui m’ont été adressés concernant la situation de trente-trois (33) jeunes Comoriens migrants embarqués à bord d’un bateau qui devait les conduire vers l’Espagne, je tiens à informer les familles, les autorités et l’ensemble de nos compatriotes que plusieurs de ces jeunes ont désormais donné signe de vie. À la suite du signalement et de l’alerte qui m’ont été adressés concernant la situation de trente-trois (33) jeunes Comoriens migrants embarqués à bord d’un bateau qui devait les conduire vers l’Espagne, je tiens à informer les familles, les autorités et l’ensemble de nos compatriotes que plusieurs de ces jeunes ont désormais donné signe de vie.





Les informations recueillies à ce jour permettent d’établir que :





-Quinze (15) jeunes ont été retrouvés au Maroc, dont cinq (5) filles et dix (10) garçons ,





-Huit (8) autres compatriotes sont actuellement retenus en Algérie ,





-Dix (10) autres jeunes, après avoir été libérés de leur garde à vue, auraient été embarqués dans un camion en direction de la frontière entre le Maroc et l’Algérie.





Ils demeurent à ce jour introuvables et sont considérés comme portés disparus.





Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par les étudiants comoriens présents au Maroc, dont les recherches et les démarches ont permis d’obtenir des résultats concrets et encourageants. Leur mobilisation exemplaire témoigne de la solidarité qui unit notre communauté dans les moments difficiles.





Toutefois, la situation demeure préoccupante pour les dix (10) compatriotes dont nous sommes toujours sans nouvelles.





J’en appelle donc aux autorités consulaires comoriennes au Maroc afin qu’elles se joignent pleinement aux efforts déjà engagés par la communauté comorienne pour intensifier les recherches, renforcer la coordination avec les autorités compétentes et mettre tout en œuvre pour retrouver nos compatriotes disparus.





Nous restons mobilisés et continuerons à suivre cette situation de près jusqu’à ce que toute la lumière soit faite sur le sort de chacun de ces jeunes.





Fait à Kampala le 29 Mai 2026

Me Saïd Larifou

Président du RIDJA – Parti politique comorien,