Le syndicat appelle chaque commerçant à éviter tout incident, toute provocation...

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 13 mai 2026 2026-05-13T11:36:00+02:00 Modifier ce post

Le syndicat appelle chaque commerçant à éviter tout incident, toute provocation, tout débordement...Aucun acte de violence ni port de gabardine ne ser

Le syndicat appelle chaque commerçant à éviter tout incident, toute provocation...

Le Syndicat National des Commerçants alerte tous les membres du SYNACO à respecter le mot d’ordre de grève dans le calme et la responsabilité.

Le syndicat appelle chaque commerçant à éviter tout incident, toute provocation, tout débordement ainsi que tout trouble à l’ordre public durant cette mobilisation. Aucun acte de violence ni port de gabardine ne sera toléré.

Le SYNACO insiste sur une grève pacifique, disciplinée et organisée afin de défendre les intérêts des commerçants dans le respect de la loi et de la sécurité de tous.

HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières