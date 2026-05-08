Le séjour comorien de l’opérateur privé Christophe Kaiser marqué par plusieurs rencontres de haut niveau

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0 0 08 mai 2026 2026-05-08T09:32:00+02:00 Modifier ce post

Le séjour comorien de l’opérateur privé Christophe Kaiser marqué par plusieurs rencontres de haut niveau. Point marquant de cette visite, Christophe K

Le séjour comorien de l’opérateur privé Christophe Kaiser marqué par plusieurs rencontres de haut niveau


Le séjour comorien de l’opérateur privé Christophe Kaiser marqué par plusieurs rencontres de haut niveau

L’homme d’affaires Christophe Kaiser, dirigeant de plusieurs sociétés basées en Côte d’Ivoire et disposant d’une solide expérience à l’international, a effectué un séjour remarqué aux Comores. Cette visite s’inscrit dans une dynamique de coopération économique et d’exploration d’opportunités d’investissement en lien avec le Plan Comores Émergent 2030.

Durant son passage dans le pays, Christophe Kaiser a multiplié les rencontres avec plusieurs personnalités et institutions clés de l’Union des Comores. Il a notamment échangé avec les responsables de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANPI), le Secrétaire général adjoint du Gouvernement ainsi que le président de la Chambre de Commerce.

L’opérateur privé a également pris part au forum économique organisé récemment, un rendez-vous qui a réuni acteurs publics et privés autour des perspectives de développement économique du pays. Selon plusieurs sources, les discussions ont porté sur les opportunités d’investissements dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les hydrocarbures et la transformation numérique.

Point marquant de cette visite, Christophe Kaiser a été reçu hier par Azali Assoumani. Cette rencontre au sommet témoigne de l’intérêt porté par les autorités comoriennes aux échanges engagés avec cet opérateur économique international.

À travers ce séjour, Christophe Kaiser a affiché un intérêt certain pour les ambitions de développement des Comores et pourrait être amené à revenir prochainement afin d’accompagner certains projets liés à la modernisation et à l’émergence économique du pays.

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