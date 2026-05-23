Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais emprisonnés après les incidents de la finale de la CAN 2025

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0 0 23 mai 2026 2026-05-23T19:58:00+02:00 Modifier ce post

Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais emprisonnés après les incidents de la finale de la CAN 2025. Dix-huit supporters avaient été condamn

Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais emprisonnés après les incidents de la finale de la CAN 2025

Ce samedi, le roi du Maroc Mohammed VI a accordé sa grâce aux supporters sénégalais condamnés après les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Une décision prise « pour des considérations humaines », selon le communiqué du Cabinet royal.

À l'occasion de l'Aïd Al Adha, Mohammed VI a annoncé ce samedi la grâce royale accordée aux supporters sénégalais condamnés après les débordements ayant émaillé la finale de la CAN 2025, disputée à Rabat le 18 janvier. Le Cabinet royal évoque « les relations fraternelles séculaires » entre les deux pays pour justifier cette décision prise « pour des considérations humaines ».

Dix-huit supporters avaient été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison pour hooliganisme, dégradation d'équipements sportifs, invasion de terrain et jets de projectiles, après la finale remportée sur le terrain par le Sénégal contre le Maroc (1-0 a.p.).

Une partie d'entre eux avait déjà purgé sa peine - trois supporters avaient notamment été libérés il y a plusieurs semaines après trois mois d'emprisonnement. Le palais royal souligne que cette grâce « témoigne de la profondeur des liens d'amitié, de fraternité et de coopération » entre les deux nations.

Deux mois après la finale, la Confédération africaine de football a attribué la victoire au Maroc.

Rédaction (avec AFP)

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