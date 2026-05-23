Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais emprisonnés après les incidents de la finale de la CAN 2025. Dix-huit supporters avaient été condamn



Ce samedi, le roi du Maroc Mohammed VI a accordé sa grâce aux supporters sénégalais condamnés après les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Une décision prise « pour des considérations humaines », selon le communiqué du Cabinet royal.





À l'occasion de l'Aïd Al Adha, Mohammed VI a annoncé ce samedi la grâce royale accordée aux supporters sénégalais condamnés après les débordements ayant émaillé la finale de la CAN 2025, disputée à Rabat le 18 janvier. Le Cabinet royal évoque « les relations fraternelles séculaires » entre les deux pays pour justifier cette décision prise « pour des considérations humaines ».





Dix-huit supporters avaient été condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison pour hooliganisme, dégradation d'équipements sportifs, invasion de terrain et jets de projectiles, après la finale remportée sur le terrain par le Sénégal contre le Maroc (1-0 a.p.).





Une partie d'entre eux avait déjà purgé sa peine - trois supporters avaient notamment été libérés il y a plusieurs semaines après trois mois d'emprisonnement. Le palais royal souligne que cette grâce « témoigne de la profondeur des liens d'amitié, de fraternité et de coopération » entre les deux nations.





Deux mois après la finale, la Confédération africaine de football a attribué la victoire au Maroc.





Rédaction (avec AFP)