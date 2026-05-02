Jeux des Iles de l'Océan Indien Comores 2027 : Le mirage ou le miracle du village olympique ?

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0 0 02 mai 2026 2026-05-02T16:36:00+02:00 Modifier ce post

Jeux des Iles de l'Océan Indien Comores 2027 : Le mirage ou le miracle du village olympique ? Les lots des éventuelles villas ou autres formes immobil

Le mirage ou le miracle du village olympique ?


Jeux des Iles de l'Océan Indien Comores 2027 : Le mirage ou le miracle du village olympique ?

Lancés le 12 mars dernier pour une durée de neuf mois, le site aurait un coût estimé à une quinzaine de milliards. Il est appelé à abriter l’hébergement de près de 4000 athlètes. Pourra il être intégralement prêt dans ce laps de temps? 

Les lots des éventuelles villas ou autres formes immobilières sorti de ce terrain nu seraient destinées à la vente au terme des jeux, le prix initial varierait de 75 à 100 millions l’unité.

Cependant, sur cette surface, une tierce personne connue et identifiée serait légalement propriétaire des 30 ha. Dans le cas d’espèce, ont-ils fait l’objet d’une expropriation pour utilité publique ? S’agit il à contrario d’une spoliation ?

Ine fine, comment garantir, sécuriser et protéger les futurs potentiels acquéreurs ?

Damed Kamardine

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