"La famille Sambi dénonce le communiqué mensonger du Procureur Général au sujet de l'état de santé de l'ancien raïs". Les examens médicaux menés par l



La famille du Président Ahmed ABDALLAH SAMBI publie ce communiqué afin d’établir la vérité sur son état de santé et d’alerter l’opinion nationale et internationale face à une situation extrêmement préoccupante. La famille du Président Ahmed ABDALLAH SAMBI publie ce communiqué afin d’établir la vérité sur son état de santé et d’alerter l’opinion nationale et internationale face à une situation extrêmement préoccupante.





Communiqué :





La famille de l'ancien Président Ahmed ABDALLAH SAMBI dénonce avec la plus grande fermeté le communiqué mensonger publié le 27 mai 2026 par le Procureur Général au sujet de l'état de santé de l'ancien Président Ahmed ABDALLAH SAMBI.





Les examens médicaux menés par les médecins mandatés par le Ministère de la Justice sont toujours en cours et n'ont, à ce stade, donné lieu à aucune conclusion médicale, ni provisoire ni définitive. Contrairement aux déclarations officielles, aucune radiographie n'a été réalisée, tandis que les résultats des analyses sanguines effectuées le 27 mai 2026, jour même du communiqué du Procureur Général, ne sont même pas encore connus.





Dans ces conditions, annoncer publiquement que l'état du Président Ahmed ABDALLAH SAMBI serait « stable » constitue une désinformation grave et une tentative manifeste de tromper le peuple comorien ainsi que la communauté internationale sur la réalité de son état de santé.





Alors que son état suscite une inquiétude croissante, les Comoriens assistent une nouvelle fois à une communication officielle en contradiction avec les faits. Cette situation soulève de profondes interrogations sur la volonté réelle des autorités de garantir la transparence et le respect des droits fondamentaux de l'ancien Chef de l'État.





Aujourd'hui, il ne s'agit plus de politique. Il s'agit d'une vie humaine.





Ahmed ABDALLAH SAMBI n'est pas seulement un ancien Président de la République. Il est un mari, un père, un grand-père, un oustadh respecté et une figure majeure de l'histoire contemporaine des Comores. La santé n'a pas de camp politique. Le droit à des soins dignes, transparents et appropriés est un droit humain fondamental qui ne peut dépendre d'aucun calcul politique.





La famille appelle les autorités comoriennes à mettre immédiatement fin à toute communication trompeuse et à permettre une prise en charge médicale indépendante, complète et transparente avant qu'il ne soit trop tard.





Elle appelle également le peuple comorien, les médias nationaux et internationaux, l'Union Africaine, les Nations Unies ainsi que les organisations de défense des droits humains à rester mobilisés face à une situation dont les conséquences pourraient devenir irréversibles.





La famille du Président Ahmed ABDALLAH SAMBI