La Banque Centrale des Comores lance quatre nouveaux moyens de paiement

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0 0 05 mai 2026 2026-05-05T11:41:00+02:00 Modifier ce post

La Banque Centrale des Comores lance quatre nouveaux moyens de paiement. Komor Pay, Mali Ya Wakazi, Komor Switch et le Marché des Titres Publics. Quat

Révolution Financière aux Comores : La Banque Centrale lance ses nouveaux moyens de paiement


La Banque Centrale des Comores lance quatre nouveaux moyens de paiement

Le 04 mai 2026 restera une date historique pour l'économie comorienne. La Banque Centrale des Comores a officiellement lancé une série d'outils financiers inédits qui marquent un tournant décisif pour l'économie nationale, en présence du Gouverneur de l'île de Ngazidja, Mze Mohamed Ibrahim. 

Komor Pay, Mali Ya Wakazi, Komor Switch et le Marché des Titres Publics.

Quatre innovations majeures sont désormais opérationnelles et viennent transformer en profondeur l'accès aux services financiers pour l'ensemble des Comoriens.

Fruit d'un partenariat stratégique avec la Banque Mondiale et le FMI, engagé depuis 2021, ce lancement concrétise la volonté de moderniser le système financier national et de bâtir une économie plus inclusive, plus performante et alignée sur les meilleures pratiques internationales.
Les Comores entrent résolument dans l'ère du paiement numérique.

Gouvernorat Ngazidja

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