État de santé de Belou : Communiqué de la Présidence de l'Union des Comores

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0 0 08 mai 2026 2026-05-08T21:23:00+02:00 Modifier ce post

État de santé de Belou : Communiqué de la Présidence de l'Union des Comores. Après avoir reçu les soins nécessaires, son état de santé s'est nettement

Communiqué de la Présidence de l'Union des Comores

Beit-salam, le 08 mai 2026

État de santé de Belou : Communiqué de la Présidence de l'Union des Comores

La Présidence de l'Union des Comores a le plaisir d'informer l'opinion publique de l'évolution positive de l'état de santé de Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de l'Union, chargé de la Défense.

Après avoir reçu les soins nécessaires, son état de santé s'est nettement amélioré. Suivant les recommandations de ses médecins traitants, Monsieur le Directeur de Cabinet observe actuellement une période de repos et de convalescence afin de favoriser un prompt et complet rétablissement.

Le Chef de l'État ainsi que l'ensemble du Cabinet tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour les nombreux messages de sympathie et de soutien reçus durant cette période.

La Présidence de l'Union réitère ses vœux de santé et de sérénité au Directeur de Cabinet et se réjouit de son retour prochain pour la poursuite de ses missions au service de la Nation.

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