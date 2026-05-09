Des rumeurs inquiétantes secouent actuellement la sphère politique comorienne







Une rumeur enflamme les réseaux sociaux et les discussions populaires aux Comores : un coup d’État militaire se préparerait, mais pas contre le colonel Azali – c’est lui-même qui tirerait les ficelles pour installer l’un de ses fils au pouvoir. Pour verrouiller le dispositif, il aurait déjà remanié en profondeur l’armée, écartant les éléments jugés gênants et poussant certains à la retraite anticipée. Une manière de garder la main sur les forces. Une rumeur enflamme les réseaux sociaux et les discussions populaires aux Comores : un coup d’État militaire se préparerait, mais pas contre le colonel Azali – c’est lui-même qui tirerait les ficelles pour installer l’un de ses fils au pouvoir. Pour verrouiller le dispositif, il aurait déjà remanié en profondeur l’armée, écartant les éléments jugés gênants et poussant certains à la retraite anticipée. Une manière de garder la main sur les forces.





Les Comoriens connaissent bien leur homme. Coutumier des putschs – qu’ils soient électoraux ou institutionnels – il a déjà prouvé qu’il n’hésite pas à verser le sang pour maintenir le pouvoir dans sa sphère familiale. Face à cette situation, une large partie de la nation se prépare à réagir avec intelligence : le pousser vers la sortie et le traduire en justice pour tous les crimes commis dans le pays.





Quant aux Jeux des îles, ils restent pour l’instant un rêve inaccessible. Le régime aurait détourné leur mécanisme budgétaire pour engraisser le chef et ses proches. Même constat du côté des institutions publiques, transformées en vaches à lait pour les amis et la famille : Comores Telecom, les banques, la Mamwe… Trop, c’est trop. Notre nation est sur le fil du rasoir. L’alerte est maximale, et plus rien ne semble fonctionner.





Il existe pourtant une alternative nettement supérieure. Le régime ferait bien de se préparer à affronter la colère nationale : la fureur populaire est imminente. Le Comorien a beaucoup encaissé, mais tout semble désormais dépasser les bornes : assassinats, pillages systématiques des entreprises publiques, destruction des institutions, inflation des produits de première nécessité, corruption au sommet de l’État.





Depuis 2016, les désastres s’accumulent dans tous les secteurs. Ce régime est profondément nuisible. Vous opprimez un peuple innocent, mais le jugement approche. Tous les éléments sont réunis : même sans putsch, le peuple renversera cette tyrannie avec une colère irréversible. Qu’on se le tienne pour dit.





À bon entendeur, salam !





Idi Mouzaoir Ahamed