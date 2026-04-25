Un pétrolier arrive au port de Moroni, le 2e depuis le blocage du détroit d'Ormuz

Un pétrolier arrive au port de Moroni, le 2e depuis le blocage du détroit d'Ormuz. Selon les informations reçues, le navire devrait quitter prochainem

Approvisionnement en carburant : situation au port de Moroni


Un pétrolier arrive au port de Moroni, le 2e depuis le blocage du détroit d'Ormuz

Le navire pétrolier TM HAI HA 818 a accosté ce matin au port de Moroni, comme prévu. À son bord, environ 14 000 tonnes de diesel et de carburant jet ont été livrées.

Cependant, aucune essence n’a été acheminée, une information qui pourrait susciter des interrogations sur l’approvisionnement dans les prochains jours.

Selon les informations reçues, le navire devrait quitter prochainement les Comores pour se ravitailler en essence en Tanzanie, avant de revenir dans un délai estimé à 5 jours.

Journaliste Oubeid

