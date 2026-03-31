Les Comoriens d'Anjouan et de Mohéli peuvent désormais renouveler leurs documents directement sur place. Ce projet reflète la volonté des autorités d

MIDAT/DGPSN : Lancement officiel du Centre National de Production des Documents Biométriques et GenKey







Le Ministre de l’Intérieur, Mohamed Ahmed Assoumani, accompagné du Directeur Général de la Police et de la Sûreté Nationale, Nassif Kaissane, ont procédé au lancement officiel des travaux du Centre National de Production des Documents Biométriques. Le Ministre de l’Intérieur, Mohamed Ahmed Assoumani, accompagné du Directeur Général de la Police et de la Sûreté Nationale, Nassif Kaissane, ont procédé au lancement officiel des travaux du Centre National de Production des Documents Biométriques.





Une avancée majeure pour notre pays, marquant une nouvelle ère dans la sécurisation et la modernisation des documents d’identité aux Comores.





À retenir :





Les détenteurs des anciens passeports peuvent continuer à les utiliser jusqu’à leur date d’expiration. Aucun changement n’a été apporté aux tarifs actuels. Les citoyens résidant à Anjouan et à Mohéli peuvent désormais renouveler leurs documents directement sur place, sans se déplacer.





Ce projet reflète la volonté des autorités de renforcer la sécurité nationale tout en facilitant l’accès aux services pour tous les citoyens.





Police Nationale