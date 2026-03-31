Le Ministère de l'intérieur dévoile le nouveau passeport biométrique

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0 0 31 mars 2026 2026-03-31T19:06:00+02:00 Modifier ce post

Le Ministère de l'intérieur dévoile le nouveau passeport biométrique. Pour la première fois, les données des citoyens comoriens sont conservées et séc

DGPSN | NOUVEAU PASSEPORT BIOMÉTRIQUE COMORIEN


Le Ministère de l'intérieur dévoile le nouveau passeport biométrique

La Police Nationale, en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur, est fière de vous présenter le nouveau passeport biométrique de l’Union des Comores.

Plus sécurisé


Ce nouveau passeport intègre des technologies avancées qui renforcent la protection contre la fraude et la falsification.

Données protégées au niveau national


Pour la première fois, les données des citoyens comoriens sont conservées et sécurisées sur le territoire national, garantissant une meilleure souveraineté numérique.

Conforme aux normes internationales


Ce passeport répond aux exigences internationales, facilitant ainsi vos déplacements à l’étranger.
Ce qui change pour vous :

  • Procédure modernisée
  • Identification plus fiable
  • Meilleure reconnaissance à l’international

La Police Nationale reste engagée pour la sécurité, la modernisation et la protection de chaque citoyen.

Police Nationale

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