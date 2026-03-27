Guerre au Moyen-Orient : Vers une annulation du Hadj 2026 en Arabie saoudite ? Le 28 février dernier, les États-Unis et Israël ont lancé une série de.

Guerre au Moyen-Orient : des rêves de pèlerinage à La Mecque contrariés pour des millions de musulmans du monde







Plusieurs millions de fidèles ont participé à la prière de l’Aïd el-Fitr, vendredi 20 et samedi 21 mars 2026, dans les mosquées du monde. Parmi eux, certains envisagent de se rendre à La Mecque, en mai, pour le Hajj, le grand pèlerinage. Mais la situation au Moyen-Orient met leur rêve en suspens. Plusieurs millions de fidèles ont participé à la prière de l’Aïd el-Fitr, vendredi 20 et samedi 21 mars 2026, dans les mosquées du monde. Parmi eux, certains envisagent de se rendre à La Mecque, en mai, pour le Hajj, le grand pèlerinage. Mais la situation au Moyen-Orient met leur rêve en suspens.





Les musulmans sont dans l'incertitude quant à l'impact de la guerre entre Israël et les États-Unis contre l'Iran sur leur voyage. Alors que la guerre se poursuit et que certaines compagnies aériennes transportant des passagers ont suspendu leurs vols par mesure de prudence, ceci affecte le hadj de cette année.





Chaque année, des millions de fidèles convergent vers l'Arabie saoudite pour accomplir le hadj. En 2025, ils étaient 1,4 million de fidèles musulmans. Et déjà, des rapports évoquent une affluence record pour mai 2026.





Mais cette ferveur spirituelle se heurte aujourd'hui à la brutalité du fracas des armes.





Le 28 février dernier, les États-Unis et Israël ont lancé une série de frappes contre l'Iran. Téhéran a riposté en bombardant les bases militaires américaines disséminées dans les pays du Golfe. En quelques heures, le Moyen-Orient s'est embrasé, plongeant la région dans un conflit ouvert aux conséquences immédiates.





Première victime collatérale : le ciel. Les principaux aéroports de l'Iran, de l'Irak, d'Israël, de la Syrie, du Koweït, du Qatar et des Émirats arabes unis ont annoncé leur fermeture temporaire. Dans la foulée, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs dessertes vers la région, bouleversant un trafic déjà sous tension en cette période de forte affluence religieuse.