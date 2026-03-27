Guerre au Moyen-Orient : Vers une annulation du Hadj 2026 en Arabie saoudite ?

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 27 mars 2026 2026-03-27T15:59:00+01:00 Modifier ce post

Guerre au Moyen-Orient : Vers une annulation du Hadj 2026 en Arabie saoudite ? Le 28 février dernier, les États-Unis et Israël ont lancé une série de.

Guerre au Moyen-Orient : des rêves de pèlerinage à La Mecque contrariés pour des millions de musulmans du monde


Guerre au Moyen-Orient : Vers une annulation du Hadj 2026 en Arabie saoudite ?

Plusieurs millions de fidèles ont participé à la prière de l’Aïd el-Fitr, vendredi 20 et samedi 21 mars 2026, dans les mosquées du monde. Parmi eux, certains envisagent de se rendre à La Mecque, en mai, pour le Hajj, le grand pèlerinage. Mais la situation au Moyen-Orient met leur rêve en suspens.

Les musulmans sont dans l'incertitude quant à l'impact de la guerre entre Israël et les États-Unis contre l'Iran sur leur voyage. Alors que la guerre se poursuit et que certaines compagnies aériennes transportant des passagers ont suspendu leurs vols par mesure de prudence, ceci affecte le hadj de cette année.

Chaque année, des millions de fidèles convergent vers l'Arabie saoudite pour accomplir le hadj. En 2025, ils étaient 1,4 million de fidèles musulmans. Et déjà, des rapports évoquent une affluence record pour mai 2026.

Mais cette ferveur spirituelle se heurte aujourd'hui à la brutalité du fracas des armes.

Le 28 février dernier, les États-Unis et Israël ont lancé une série de frappes contre l'Iran. Téhéran a riposté en bombardant les bases militaires américaines disséminées dans les pays du Golfe. En quelques heures, le Moyen-Orient s'est embrasé, plongeant la région dans un conflit ouvert aux conséquences immédiates.

Première victime collatérale : le ciel. Les principaux aéroports de l'Iran, de l'Irak, d'Israël, de la Syrie, du Koweït, du Qatar et des Émirats arabes unis ont annoncé leur fermeture temporaire. Dans la foulée, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs dessertes vers la région, bouleversant un trafic déjà sous tension en cette période de forte affluence religieuse.

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières