L'international comorien Warmed Omari quitte Rennes pour s’engager avec Hambourg

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 03 février 2026 2026-02-03T19:55:00+01:00 Modifier ce post

L'international comorien Warmed Omari quitte Rennes pour s’engager avec Hambourg. Formé à Rennes, Omari (25 ans) - prêté à l'OL la saison dernière (4.

L'international comorien Warmed Omari quitte Rennes pour s’engager avec Hambourg

Warmed Omari a été acheté définitivement par le club allemand Hambourg ce mardi. Le Comorien était prêté par Rennes dans le nord de l'Allemagne depuis l'été dernier.

Warmed Omari va rester à Hambourg. Prêté dans le nord de l'Allemagne par Rennes depuis l'été dernier, le Comorien a vu son option d'achat être levée ce mardi par l'actuel 13e de Bundesliga. « Je suis très heureux de pouvoir rester au HSV sur le long terme. Je me sens très bien au club, avec l'équipe et le staff technique. J'ai bénéficié d'une grande confiance et d'un soutien indéfectible pendant ma longue blessure, ce que j'apprécie énormément », a expliqué le défenseur central dans un communiqué.

Formé à Rennes, Omari (25 ans) - prêté à l'OL la saison dernière (4 matches) - totalise 94 apparitions avec les Bretons. À Hambourg, il n'a disputé que sept matches depuis le début de la saison à cause d'une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant 125 jours. Il a effectué son retour sur le terrain fin janvier contre le Bayern Munich (2-2).

L'équipe

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières