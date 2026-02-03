L'international comorien Warmed Omari quitte Rennes pour s’engager avec Hambourg



Warmed Omari a été acheté définitivement par le club allemand Hambourg ce mardi. Le Comorien était prêté par Rennes dans le nord de l'Allemagne depuis l'été dernier. Warmed Omari a été acheté définitivement par le club allemand Hambourg ce mardi. Le Comorien était prêté par Rennes dans le nord de l'Allemagne depuis l'été dernier.





Warmed Omari va rester à Hambourg. Prêté dans le nord de l'Allemagne par Rennes depuis l'été dernier, le Comorien a vu son option d'achat être levée ce mardi par l'actuel 13e de Bundesliga. « Je suis très heureux de pouvoir rester au HSV sur le long terme. Je me sens très bien au club, avec l'équipe et le staff technique. J'ai bénéficié d'une grande confiance et d'un soutien indéfectible pendant ma longue blessure, ce que j'apprécie énormément », a expliqué le défenseur central dans un communiqué.





Formé à Rennes, Omari (25 ans) - prêté à l'OL la saison dernière (4 matches) - totalise 94 apparitions avec les Bretons. À Hambourg, il n'a disputé que sept matches depuis le début de la saison à cause d'une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant 125 jours. Il a effectué son retour sur le terrain fin janvier contre le Bayern Munich (2-2).





L'équipe