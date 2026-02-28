L'Iran riposte en visant Israël et les bases américaines au Moyen-Orient. Des fortes explosions ont été entendues samedi matin à Jérusalem peu après q
L'Iran confirme une première vague de tirs de missiles et de drones contre Israël
Les Gardiens de la révolution iraniens confirment dans un message sur les réseaux sociaux une première vague de tirs de missiles et de drones contre Israël en représailles aux attaques contre l’Iran. «La première vague d’attaques massives […] a été lancée en direction des territoires occupés.»
«Plusieurs personnes blessées alors qu’elles rejoignaient des abris» à Jérusalem, selon la Croix-Rouge israélienne
Des fortes explosions ont été entendues samedi matin à Jérusalem peu après que des sirènes d’alerte antiaérienne ont retenti au-dessus de la ville. Les sirènes ont retenti à plusieurs reprises à Jérusalem, à quelques minutes d’intervalle. L’armée israélienne avait annoncé un peu plus tôt avoir détecté des tirs de missiles d’Iran en direction d’Israël. Le Magen David Adom, l’équivalent en Israël de la Croix-Rouge, a déclaré ne pas avoir reçu d’information faisant état de missiles ayant atteint leur cible.
«Des équipes ont été dépêchées pour soigner plusieurs personnes blessées alors qu’elles rejoignaient des abris, ainsi que des personnes soufrant d’anxiété», a déclaré le MDA dans un communiqué. La mairie de Jérusalem a annoncé que tous les abris publics de la ville étaient ouverts et que les écoles, lieux de travail et de rassemblement resteraient fermés jusqu’à 19 heures (heure de Paris) lundi.
Une vague d'attaques de missiles et de drones a été lancée contre Israël
- De fortes explosions entendues à Riyad : Des explosions ont été entendues à Ryad, selon des correspondants de l'AFP, dans un contexte d'escalade régionale après que des bases américaines à Bahreïn et au Qatar ont été visées, l'Iran ayant promis de riposter aux attaques américaines et israéliennes. Deux journalistes de l'AFP sur place ont entendu une forte détonation et plusieurs explosions.
- Des explosions entendues à Abou Dhabi : Des habitants d'Abou Dhabi ont indiqué à l'AFP avoir entendu de fortes explosions dans la capitale émiratie, qui abrite une base accueillant du personnel américain, après que les Etats-Unis et Israël ont annoncé mener des frappes contre l'Iran, qui a promis de riposter. Plus tôt, les Emirats arabes unis ont annoncé avoir fermé leur espace aérien "temporairement et partiellement" à titre de mesure de précaution exceptionnelle.
- Des victimes dans une attaque contre une base en Irak
- Des explosions entendues au Koweït
- Le Bahreïn confirme que le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine a été la cible d'une attaque.
AFP
COMMENTAIRES