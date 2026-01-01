Madagascar : cinq cas de Mpox confirmés dans le nord-ouest du pays. A Mahajanga, un Centre de coordination des opérations d'urgences de santé publique



ANTANANARIVO, 31 décembre (Xinhua) -- Cinq cas de Mpox (anciennement appelé variole du singe) ont été confirmés à Mahajanga, dans le nord-ouest de Madagascar, a indiqué mardi la ministre malgache de la Santé publique, Monira Managna. Il s'agit des premiers cas de mpox détectés sur l'île.





Selon la ministre, ces cas ont été détectés suite aux tests réalisés au laboratoire LA2M et à l'Institut Pasteur de Madagascar. Elle a souligné que le mpox était une maladie évitable et guérissable, à condition d'une prise en charge médicale appropriée.





Face à cette situation, le porte-parole du gouvernement, Gascar Fenosoa, a annoncé l'activation d'un plan de riposte, comprenant la mise à jour du Plan national de contingence et la mobilisation d'une équipe de coordination et de surveillance.





A Mahajanga, un Centre de coordination des opérations d'urgences de santé publique (COUSP) a été mis en place. Les autorités y ont lancé une recherche active des cas, procédé à l'isolement et à la prise en charge des patients, tout en renforçant les contrôles sanitaires aux points d'entrée, notamment les ports, aéroports et gares. Elles ont également appelé la population à faire preuve de vigilance et à respecter strictement les mesures de prévention.





Le mpox a été détecté pour la première fois chez des singes de laboratoire en 1958. Il s'agit d'une maladie virale rare qui se transmet généralement par les fluides corporels, les gouttelettes respiratoires et d'autres matériaux contaminés. L'infection provoque généralement de la fièvre, une éruption cutanée et un gonflement des ganglions lymphatiques.