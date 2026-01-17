Hommage à Sultan Chouzour Le grand Fundi Sultan Chouzour vient d’acter sa retraite. Une retraite pleinement méritée, au regard d’un parcours...

Hommage à Sultan Chouzour







Une retraite pleinement méritée, au regard d'un parcours exceptionnel, consacré sans relâche au service de la nation comorienne.





Une retraite pleinement méritée, au regard d’un parcours exceptionnel, consacré sans relâche au service de la nation comorienne.





L’histoire commence en 1975, au moment décisif de l’indépendance. Enseignant au Lycée Said Mohamed Cheikh, Sultan Chouzour fait alors un choix fondateur : dire non à l’appel de la France invitant ses fonctionnaires à quitter le territoire comorien après le retrait de l’assistance technique et financière de la puissance coloniale.





Quand certains enseignants choisissent le départ, lui, choisit de rester, convaincu que l’indépendance ne peut se bâtir sans femmes et hommes décidés à servir leur propre pays.





Très tôt, Sultan Chouzour met son savoir et son engagement au service de l’administration naissante. Il répond à l’appel du président Ali Soilihi, déterminé à construire un État souverain, progressiste et porteur d’avenir.





Dans cette période fondatrice, il joue un rôle clé : mobilisation des compétences comoriennes de l’extérieur, orientation et envoi d’étudiants vers des pays frères, notamment l’Algérie, et surtout organisation méthodique de la politique nationale de l’éducation.





Convaincu que l’éducation est la première richesse d’un pays, Sultan Chouzour œuvre à mobiliser ressources, intelligences et volontés pour bâtir une école responsable, adaptée aux réalités nationales et capable de former les élites nécessaires au développement des Comores.





Les gouvernements successifs ne s’y tromperont pas : tous feront appel à sa riche expérience, faisant du secteur éducatif un levier stratégique du progrès national.





Son rôle dans la relance de l’enseignement supérieur fut déterminant. En tant que directeur de l’École Normale Supérieure, il contribue à poser les fondations de ce qui deviendra l’Université des Comores, véritable pépinière du savoir et de la recherche nationale.





Homme d’État accompli, Sultan Chouzour fut également un ministre de grande envergure, introduisant une nouvelle manière d’exercer la gouvernance : rigoureuse, méthodique, orientée vers les résultats et le sens de l’intérêt général.





Sur le plan international, il s’impose comme l’un des artisans majeurs de la diplomatie comorienne. Chargé de la chancellerie multilatérale dans des carrefours géopolitiques stratégiques tels que Bruxelles et Genève, il sert son pays avec loyauté, efficacité, discrétion et une respectabilité unanimement reconnue.





Parallèlement à ses responsabilités administratives, éducatives et diplomatiques, Sultan Chouzour n’a jamais cessé d’être un chercheur en sciences humaines et sociales. Il a légué à la nation des œuvres de référence, dont le remarquable Pouvoir de l’honneur, véritable pièce maîtresse de l’anthropologie comorienne, qui éclaire avec finesse les structures sociales, culturelles et symboliques de notre société.





Puissions-nous espérer que cette retraite ne soit pas un retrait, mais une nouvelle étape :





une grande école de l’écoute, de la transmission et du ressourcement,





car certaines missions ne connaissent pas de retraite, elles appellent simplement le passage de témoin.





Respect et reconnaissance à un serviteur exemplaire de la nation.





Dini Nassur