Hommage à Mohamed Mouigni Karizombo Ayouba Foumboni Aussi

Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je rends hommage à un homme remarquable, Mohamed Mouigni Karizombo Ayouba Foumboni Aussi, un patriote qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des Comores. Bien que je n'aie pas eu la chance de le connaître personnellement, son héritage résonne profondément en moi et au sein de ma famille.





‎Un soldat et un servant du peuple

‎En tant que soldat français, mon grand-père a bravement combattu au premier rang des guerres mondiales, faisant preuve d'un courage et d'un dévouement admirables. Son service exemplaire pour la France est une source de fierté pour nous, ses petits-enfants.

‎Un visionnaire politique

‎En tant qu'ancien député, il a œuvré pour le développement et la prospérité de notre nation avant l'indépendance. Ses actions ont laissé des empreintes indélébiles à Foumbouni, Mbadjini, et à travers toutes les Comores. Grâce à sa vision et à son engagement, il a ouvert la voie à un avenir meilleur pour les générations futures.

‎Un fonctionnaire dévoué

‎Son rôle en tant que brigadier de douane durant l'époque coloniale témoigne de son intégrité et de son dévouement à servir sa communauté. Il a toujours œuvré pour la justice et a contribué à l'épanouissement des Comores dans un contexte difficile.

‎Un des éminents représentants des valeurs traditionnelles, il était un homme d'exception, respectueux de ces valeurs, et l'un des grands notables de FOUMBOUNI."

‎Un héritage de fierté et d'inspiration

‎Bien que je n'aie pas eu la chance de le connaître personnellement, je suis fier d’être son petit-fils. Son parcours nous inspire et nous rappelle l'importance de servir notre communauté et de défendre nos valeurs. Nous espérons tous hériter de sa richesse, de son ambition et de son amour pour notre patrie.

‎En son honneur, continuons de porter ses valeurs et de nous battre pour un avenir où les principes de justice, d'égalité et d'héritage culturel perdurent. Que son nom demeure à jamais en mémoire dans nos cœurs et dans l’histoire des Comores.

‎Mohamed Mouigni Karizombo Ayouba Foumboni Aussi était un homme exceptionnel et un véritable patriote. Puissent son souvenir et son héritage continuer à éclairer notre voie. Que nous, ses petits-fils, puissions marcher sur ses traces et perpétuer son engagement patriotique.





DAMAS SOILIH