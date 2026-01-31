Hommage à Mohamed Mouigni Karizombo Ayouba Foumboni Aussi

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 31 janvier 2026 2026-01-31T18:08:00+01:00 Modifier ce post

Hommage à Mohamed Mouigni Karizombo Ayouba Foumboni Aussi. En tant que soldat français, mon grand-père a bravement combattu au premier rang des guerre

Hommage à Mohamed Mouigni Karizombo Ayouba Foumboni Aussi

Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je rends hommage à un homme remarquable, Mohamed Mouigni Karizombo Ayouba Foumboni Aussi, un patriote qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des Comores. Bien que je n’aie pas eu la chance de le connaître personnellement, son héritage résonne profondément en moi et au sein de ma famille.

‎Un soldat et un servant du peuple

‎En tant que soldat français, mon grand-père a bravement combattu au premier rang des guerres mondiales, faisant preuve d'un courage et d'un dévouement admirables. Son service exemplaire pour la France est une source de fierté pour nous, ses petits-enfants.


‎Un visionnaire politique

‎En tant qu'ancien député, il a œuvré pour le développement et la prospérité de notre nation avant l'indépendance. Ses actions ont laissé des empreintes indélébiles à Foumbouni, Mbadjini, et à travers toutes les Comores. Grâce à sa vision et à son engagement, il a ouvert la voie à un avenir meilleur pour les générations futures.


‎Un fonctionnaire dévoué

Hommage à Mohamed Mouigni Karizombo Ayouba Foumboni Aussi

‎Son rôle en tant que brigadier de douane durant l'époque coloniale témoigne de son intégrité et de son dévouement à servir sa communauté. Il a toujours œuvré pour la justice et a contribué à l'épanouissement des Comores dans un contexte difficile.
‎Un des éminents représentants des valeurs traditionnelles, il était un homme d'exception, respectueux de ces valeurs, et l'un des grands notables de FOUMBOUNI."

‎Un héritage de fierté et d'inspiration

‎Bien que je n'aie pas eu la chance de le connaître personnellement, je suis fier d’être son petit-fils. Son parcours nous inspire et nous rappelle l'importance de servir notre communauté et de défendre nos valeurs. Nous espérons tous hériter de sa richesse, de son ambition et de son amour pour notre patrie.
‎En son honneur, continuons de porter ses valeurs et de nous battre pour un avenir où les principes de justice, d'égalité et d'héritage culturel perdurent. Que son nom demeure à jamais en mémoire dans nos cœurs et dans l’histoire des Comores.
‎Mohamed Mouigni Karizombo Ayouba Foumboni Aussi était un homme exceptionnel et un véritable patriote. Puissent son souvenir et son héritage continuer à éclairer notre voie. Que nous, ses petits-fils, puissions marcher sur ses traces et perpétuer son engagement patriotique.

DAMAS SOILIH

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières