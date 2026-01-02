Deux corps sans vie découverts le premier jour de l'an. Tout porte à croire que le regretté s'est donné la mort suite à une rupture sentimentale mal v

DEUX CORPS SANS VIE RETROUVÉS À ANJOUAN LE PREMIER JOUR DE L'AN







Le 1er janvier 2026, deux découvertes macabres sont réalisées dans la commune de Wani, sur l'île d'Anjouan. En effet, vers 12 heures le corps inanimé d'un homme de 45 ans est retrouvé pendu à un arbre dans la forêt de Tanambao. Il a été identifié comme étant celui de Ahmed Mouritadhoi, 45 ans, originaire de Chiwé Mutsamudu, père de deux enfant, a t'-on appris.





Tout porte à croire que le regretté s'est donné la mort suite à une rupture sentimentale mal vécue, sa femme l'ayant quitté il y a quelques mois. Par ailleurs, plutôt dans la matinée, des proches indiquent l'avoir entendu menacer de s'ôter la vie, selon nos informations.





À ce drame familial, s'ajoute, en ce premier jour de l'an, la découverte macabre du corps d'un individu de 64 ans à Palashao, Wani. Zakaria Ahmed Mchindra était vigile d'un bâtiment et n'a pas donné signe de vie depuis mardi 30 décembre 2025, d'après les voisins.





Interpellé par une forte odeur, le voisinage alerte les pompiers qui retrouvent vers 14 heures la dépouille de l'homme en état de décomposition sur le lit dans son lieu de travail, selon Mouhidine, officier de la Sécurité Civile.





À noter que les circonstances de cette mort reste floue. Toutefois l'enquête aura révélée que le défunt était diabétique et dépendait d'injection d'insuline.





Dhoulkarnaine Youssouf