Drame à Mitsamiouli : Un citoyen égyptien en fuite activement recherché !

Ce matin 24 décembre, le calme habituel de Mitsamiouli a été perturbé par un incident tragique survenu à Kariako, dans le quartier surnommé de l'émergence. Un citoyen égyptien, connu sous le nom de "Abulfatah", est devenu l'auteur d'une agression grave envers l'une de ses employés avant de prendre la fuite dans la nature environnante.





Ce geste délibéré soulève des questions sur les pratiques commerciales de certains étrangers, en particulier ceux exerçant des activités ambulantes non réglementées dans notre région. Les témoignages des habitants mettent en lumière un phénomène récurrent : des étrangers, notamment des Égyptiens, Malgaches et Swahilis, opèrent librement malgré la réglementation locale, occupant souvent des maisons de manière illégale pour y établir des dépôts ou des centres d'activités commerciales.





Malheureusement, nos communes manquent de moyens pour enregistrer ces cas fréquents et suivre les mouvements de ces résidents étrangers, créant ainsi un vide dans la régulation de leur présence.





Les autorités locales, dont la brigade de gendarmerie de Mitsamiouli, ont été rapidement alertées. Cependant, malgré la présence du commandant de brigade et de la commissaire de police sur les lieux de l'agression, aucune mesure n'a été prise pour sécuriser la scène ou procéder à une perquisition. L'auteur de l'agression reste alors en fuite, laissant place à des interrogations légitimes sur l'efficacité des réponses d'urgence de nos forces de l'ordre et l'agressée se trouve actuellement prise en charge à l'hôpital de pôle de Mitsamiouli.





Face à cette situation, une question pressante se pose, jusqu'à quand nos autorités de la sûreté et de l'immigration fermeront-elles les yeux sur ces pratiques commerciales non réglementées et leur complicité involontaire dans la maltraitance de compatriotes ?





Les citoyens de Mitsamiouli méritent des réponses et une protection adéquate si non le calme et la prospérité dans une ville à destination touristique du pays risque de sombrer à des scènes malveillantes et pourraient compromettre la stabilité de notre commune. On avait connu auparavant de ces Egyptiens qui importés des meubles made in Egypte et dédouaner pour les vendre en gros dans des magasins enregistrés mais ils ont vite compris le faille, en important les matières premiers pour transformer sur place afin d'échapper les impôts et la douane. Comment des étrangers peuvent ils louer des maisons de résidence et au final, transformées en centre commercial ?





Fayssoile Moussa