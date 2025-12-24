Moroni Madjadjou : Nour El Fath Azali à la découverte de la Réalité des Quartiers Pops. Madjadjou, qui compte plus de 6000 adultes et 2500 enfants de.

‎SGG : à la Découverte de la Réalité des Quartiers Pops







Dans l'après-midi du mardi 23 décembre, le secrétaire général du gouvernement des Comores, Nour El Fath Azali, a effectué une visite sans précédent dans le quartier populaire de Madjadjou, fief de madame Najda Said Abdallah. Cette démarche, accompagnée de représentants locaux, revêtait une importance particulière pour lui, à la suite du décès de son cousin Abdallah, ex résident de ce quartier. En participant à la prière collective organisée pour commémorer les neuf jours du décès, il a pu plonger au cœur de cette communauté vibrante et complexe.





‎Madjadjou, qui compte plus de 6000 adultes et 2500 enfants de moins de 12 ans répartis sur neuf sous-quartiers, est souvent stigmatisé en raison des problèmes de sécurité et de paix qui l'affligent. Ce quartier est marqué par une jeunesse parfois agitée mais aussi par un vivier de travailleurs issus de divers secteurs, avec des cadres dans l'administration publique, des artisans auto-entrepreneurs et malheureusement, un taux de chômage élevé.





‎Cette visite a été une occasion unique pour Nour El Fath Azali de s'immerger dans la réalité quotidienne des habitants de Madjadjou, de comprendre leurs luttes face à une multitude de défis. Les résidents ont partagé leurs préoccupations, notamment l'importance de l'éducation pour les enfants du quartier, les pressions exercées par les propriétaires fonciers qui menacent d'expulser les familles, ainsi que le fléau du chômage et de la délinquance juvénile. Ces enjeux, bien que répandus dans tout le pays, revêtent une acuité particulière à Madjadjou.





‎Youssouf Toyib, au nom des habitants, a exprimé leurs remerciements pour cette visite tant attendue par le quartier. Il a également exprimé leur reconnaissance envers la commissaire au plan, Najda Said Abdallah, lors de sa plaidoirie, pour son soutien constant et pour avoir facilité cette rencontre. Il a lancé un appel solennel à une collaboration renforcée avec le gouvernement pour des projets d'envergure, tels que la construction de routes vitales reliant le quartier aux autres zones, notamment Ribatu au nord, Djomani à l'ouest, Djivani à l'est et Zilimadjou Djelane au sud...





‎Une mobilisation impressionnante de nombreux habitants pour accueillir Nour El Fath Azali a été remarquable. Cette journée est devenue emblématique, tant pour le quartier que pour le secrétaire général du gouvernement, qui a su faire preuve d'une écoute attentive et d'une compréhension des défis auxquels sont confrontés les Comoriens vivant dans des conditions difficiles, avec un accès limité aux services publics.





‎Dans son discours, Nour El Fath a réaffirmé son engagement envers les projets éducatifs du quartier, soulignant l'importance de la proximité dans la gouvernance. Par cette démarche, il a pu constater un contraste frappant entre les perceptions habituelles et la réalité qu'il a observée. Les visages souriants et les voix des habitants inspirent l'espoir et témoignent d'une détermination collective à surmonter les obstacles.





‎La visite de Nour El Fath Azali à Madjadjou ne représente pas seulement un moment de solidarité, mais marque également le début d’un dialogue constructif entre les autorités et la population, essentiel à l’amélioration des conditions de vie dans ce quartier populaire, et surtout au renforcement de l’éducation dans le quartier. Il est à espérer que la réouverture de la seule école du quartier "la chance", actuellement fermée, sera bientôt effective.





‎Damas