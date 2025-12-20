Les Comores à l’heure de l’Histoire

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 20 décembre 2025 2025-12-20T11:34:00+01:00 Modifier ce post

J-1 : Les Comores à l’heure de l’Histoire Je rends grâce à Dieu de nous permettre de vivre ce moment unique pour notre patrie. Depuis le déb...

J-1 : Les Comores à l’heure de l’Histoire



Je rends grâce à Dieu de nous permettre de vivre ce moment unique pour notre patrie.

Depuis le début des qualifications, j’ai voyagé avec un seul symbole : le drapeau comorien. Par amour pour ce pays.

On célèbre les joueurs, et c’est mérité. Mais derrière eux, des hommes travaillent dans l’ombre : Abou Dafine, le grand Adrami, Momo, Djamal, El Hadade, le capitaine Kaïysii, tout le staff, mon père Youssouf Ali Ibouro (RCM 13) et mon ami Kassim Oumuri. Leur rigueur et leur amour pour les Comores ont bâti cette réussite.

Respect à l’entraîneur pour sa détermination. Les résultats parlent : l’Histoire s’écrit.

Aux joueurs : vous portez l’âme des Comores. Faites-nous rêver !

Pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas être avec vous cette fois-ci, mais mon cœur reste à vos côtés.

Merci à la Fédération comorienne de football et au Ministère des Sports pour cette réussite collective.

Par amour de la patrie.

Mchangama Oubeid, journaliste

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières