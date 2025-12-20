Ikililou DHOININE et la Constitution : Quand un ancien Président parle, c’est pour unir, pas diviser. Mais après plusieurs années de silence, l’ancien

Ikililou DHOININE et la Constitution : Quand un ancien Président parle, c’est pour unir, pas diviser





On dit souvent qu'une information chasse l'autre. Mais certaines ne peuvent, ni ne doivent être reléguées au rang de simple fait divers politique.





La conférence de presse organisée par les responsables politiques moheliens, avec à leur tête l’ancien Président Ikililou Dhoinine, relève précisément de cette catégorie.





J’ai eu l’honneur de rencontrer le Président DHOININE, à l’occasion du Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique en 2013, car faisant partie de la délégation de l’Ambassade de l’Union des Comores à Paris. J’ai découvert un responsable réfléchi, profondément attaché à l’unité de son pays.





En marge des travaux, il nous avait demandé d’organiser une rencontre avec les cadres et les jeunes entrepreneurs de la diaspora. Cette initiative, qui témoignait de son intérêt pour le dialogue et la valorisation des talents comoriens à l’étranger, m’avait marqué. Elle reflétait un leadership attentif à la fois aux questions institutionnelles et au rôle actif de la diaspora dans le développement du pays.





Mais après plusieurs années de silence, l’ancien Chef d’Etat secoue la scène politique en critiquant ouvertement la Constitution. Une sortie inattendue qui, si elle n’annonce pas un retour au séparatisme, ravive le spectre des tensions passées et met en garde sur les risques d’un débat mené sans responsabilité. L’ombre du mouvement mohelien “Embargo” et des années sombres de la fin des années 1990 plane toujours sur l’archipel.





En effet; J’ai cru rêver, un ancien Président de la République, accompagné d’un ancien Vice-président de l’Assemblée nationale, éminent juriste de surcroît, soutenant une démarche contraire à la loi fondamentale. Une mise en scène pour le moins malheureuse, qui interroge sur la perception de nos responsables politiques quant au respect de la Constitution. Il faut le dire avec gravité : ce n’set pas le plus beau jour du respect des Institutions dans notre pays.





Au-delà du bruit médiatique, elle mérite qu’on s’y attarde pour mesurer l’ampleur et la portée réelle de son message. Ses propos ont immédiatement attiré l’attention tant le sujet est sensible et chargé d’histoire.





Mais, ce qui a particulièrement interpellé, c’est que cette critique arrive tardivement, car lors de la réforme de la Constitution en 2018, qui a introduit un mandat renouvelable pour chaque Ile, une modification majeure du paysage institutionnel, l’ancien Chef d’’Etat n’avait rien dit. A l’époque, son silence avait été interprété comme un choix de réserve ou de neutralité.





Aujourd’hui, ce revirement soulève des questions sur sa lecture actuelle du système et sur les raisons profondes de son intervention.





J’estime que cette sortie ne correspond pas à la stature d’une personnalité qui a occupé la plus haute charge de l’Etat. Un ancien Président est attendu sur la sagesse, la mesure et la capacité à élever le débat. Pas sur des déclarations susceptibles de rallumer des fractures que le pays tente encore de cicatriser et à l’heure où le pays a besoin de stabilité, cela apparaît comme un geste imprudent, voire irresponsable.





Le débat n’est pas tabou, mais la Constitution doit être respectée





Néanmoins, je suis de ceux qui pensent que débattre de la Constitution n’a rien de scandaleux. Dans les grandes démocraties, ces questions sont fréquentes. En France, par exemple, le débat sur le passage à une VIème République revient régulièrement dans l’espace public sans jamais provoquer de crise institutionnelle.





Ainsi, le débat sur la tournante ne doit pas être un totem, ni un sujet intouchable. Les citoyens et les responsables politiques ont parfaitement le droit de s’interroger sur son efficacité, son équité ou sa pertinence.





Bien que pensée comme un mécanisme d’équilibre politique, la présidence tournante a eu pour effet pervers de renforcer les identités insulaires, parfois au détriment du sentiment d’appartenance nationale.





Personnellement, je ne verserai pas une larme pour sa disparition, tant cette machine institutionnelle, bien que nécessaire à sa mise en place vu le contexte de l’époque, a montré ses limites et ressemble aujourd’hui, à une usine à fabriquer des anciens Présidents et ministres...





Cependant, la règle démocratique fondamentale demeure, c’est à dire, que tant qu’une Constitution est en vigueur, elle doit être respectée et appliquée.





Ceci dit, le tour de la présidence revient à l’Ile d’Anjouan en 2029, tant que ce cadre légal reste en vigueur.





Toute modification relève exclusivement de la prérogative du Président en exercice, seul habilité à demander une révision constitutionnelle. La proposition de l’ancien Président, visant à avancer le tour de Moheli pour 2026, n’a donc aucune validité légale.





Bien sûr, on peut être favorable à une réforme à long terme, en tirant les enseignements qui s’imposent, mais il est impératif de respecter le calendrier constitutionnel actuel. Les anciens Chefs d’Etat ont une responsabilité particulière. Ils ont une obligation morale de préserver et de veiller à la cohésion ainsi qu’à l’unité du pays plus que quiconque.





On ne peut pas se prévaloir du statut d’ancien Chef d’Etat tout en se comportant comme l’ingénieur du désordre institutionnel. La fonction présidentielle, même une fois quittée, impose une responsabilité morale particulière. Elle suppose une retenue, un sens de l’Etat et un respect constat des institutions que l’on a eu l’honneur et la charge d’incarner.





Said Omar Badaoui

Diplomate (Ambassades : Bruxelles et Paris)