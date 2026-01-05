Variole du singe : L'hôpital de Samba Nkuni désigné pour la prise en charge d'éventuels cas suspects

Les Comores ont renforcé les contrôles sanitaires aux points d'entrée du territoire après la détection de cinq cas de Mpox à Madagascar le 31 décembre. Aucun cas n'a été signalé dans l'archipel.

Des agents de santé sont déployés aux ports et aéroports pour contrôler les passagers en provenance de Madagascar, a indiqué le Dr Faouzouz Ben Aboubacar, chargé de la surveillance épidémiologique, dans les colonnes d'Al-watwan.

La maladie présente une incubation de 5 à 21 jours. Le site hospitalier de Samba Nkuni a été désigné pour la prise en charge d'éventuels cas suspects. Texte : CMM

