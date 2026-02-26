Maroc : un jeune comorien décédé après avoir reçu une balle et une autre grièvement blessée !

Notre profonde amitié avec le Maroc ne doit pas occulter le drame survenu sur le sol marocain, où Zainou el anbidine Ahamada, un ressortissant Comorien de 25 ans originaire de Nkurani ya sima, est décédé après avoir été atteint par balle des forces de l’ordre marocaines. Une autre Comorienne originaire de Nioumamilima, grièvement blessée au genou lors du même incident, a été opérée mardi soir. 

Leur crime ? Avoir tenté de gagner les îles Canaries, un archipel sous administration espagnole, à bord d’une embarcation transportant une soixantaine de migrants subsahariens. Par respect pour les familles des victimes, l’ambassadeur du Maroc à Moroni doit être convoqué au ministère des affaires étrangères pour des éclaircissements. Ce n’est pas un signe d’hostilité. 

C’est une procédure tout à fait normale, du moins pour les États qui se respectent et qui défendent leurs intérêts, au premiers rang desquels figurent la sécurité et la dignité de leurs concitoyens, où qu’ils se trouvent.

Texte et image : Toufé Maecha

