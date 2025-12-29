Un enfant meurt après s’être étouffé avec un litchi Ansuifidine Assiande, 4 ans, perd la vie le soir du vendredi 26 décembre à Barakani, sur...

Ansuifidine Assiande, 4 ans, perd la vie le soir du vendredi 26 décembre à Barakani, sur l'île d'Anjouan. Pour cause, le garçon était en dépression respiratoire après qu'un noyau de litchi est coincé dans son œsophage, selon nos informations.





Très vite, le petit est transféré au post de santé (Maternité) de Wani situé à Barakani. Surplace, l'enfant est placé sous oxygène. Le personnel soignant se déclare incapable de retirer le corps étranger logé dans sa gorge. Son transfert vers l'hôpital de Hombo est donc envisagé. Or l'ambulance est indisponible :





« Le père du garçon les supplie alors de le laisser amener l'enfant au CHRI de Hombo. Ils refusent. Lui faisant comprendre que le patient devait y etre conduit en ambulance. Problème : les clefs de l'ambulance reste introuvable », témoigne une proche de la famille.





Quelques instants plus tard le petit Ansuifidine décède. L'on contacte les pompiers. Lesquels devaient amener le corps à l'hôpital de Hombo. Les proches du garçon s'y opposent. S'en suit une violente altercation verbale avant que la famille ne soit autorisée à prendre la dépouille mortuaire de leur enfant, a t-on appris.





En cette saison de litchi drame souligne l'importance d'une vigilance constante de la part des parents envers les petits enfants et la nécessité d'adopter des gestes prudents pour éviter ce type d'accident.





Dhoulkarnaine Youssouf