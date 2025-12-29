Match Comores - Mali : La Sonelec prévient à titre préventif d'une coupure de courant !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 29 décembre 2025 2025-12-29T14:45:00+01:00 Modifier ce post

Match Comores - Mali : La Sonelec prévient à titre préventif d'une coupure de courant ! La SONELEC présente ses excuses pour la gêne occasionnée et vo

Communiqué de la Sonelec :


Match Comores - Mali : La Sonelec prévient à titre préventif d'une coupure de courant !

Consciente de la forte demande en électricité prévue à l’occasion du match de la Cœlacanthe, la SONELEC se voit dans l’obligation de procéder, à titre préventif, à un délestage temporaire de certaines zones.

Cette mesure vise à permettre le bon déroulement et le suivi de la rencontre dans des conditions optimales.

Les interventions prévues concerneront les secteurs suivants :

  • Malouzini vers Bambao ya Boini : de 18h00 à 20h30
  • Voidjou jusqu’à Soufiane : de 17h00 à 20h30
  • Vanamboini jusqu’à GTE : de 17h30 à 20h30
  • Makourani vers Mbibodjou : de 17h00 à 20h30
  • Koimbani ya Mbandjini jusqu’à Chomoni : de 17h00 à 20h30

La SONELEC présente ses excuses pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre compréhension et de votre coopération.

Sonelec

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières