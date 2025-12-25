La CRC et la reconnaissance politique du secteur privé comme moteur du renouveau national. Sous l’impulsion du Président AZALI Assoumani, le CRC a tou

L’ouverture officielle, le 24 décembre 2025 à Moroni, du Forum du Dialogue Public-Privé par Son Excellence le Président AZALI Assoumani constitue un acte politique fort, révélateur de la cohérence, de la maturité et de la constance de la vision portée par le parti Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) depuis son accession aux responsabilités de l’État. L’ouverture officielle, le 24 décembre 2025 à Moroni, du Forum du Dialogue Public-Privé par Son Excellence le Président AZALI Assoumani constitue un acte politique fort, révélateur de la cohérence, de la maturité et de la constance de la vision portée par le parti Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) depuis son accession aux responsabilités de l’État.





Ce Forum n’est ni un événement de circonstance, ni un exercice de communication. Il est l’illustration tangible d’une volonté politique assumée : celle de bâtir un État stratège, à l’écoute de ses forces vives, et résolument engagé dans une gouvernance économique concertée, moderne et responsable.





Le CRC et la reconnaissance politique du secteur privé comme moteur du renouveau national





Sous l’impulsion du Président AZALI Assoumani, le CRC a toujours défendu une conviction claire : le développement des Comores ne peut être durable sans un secteur privé fort, structuré et partenaire de l’État. En affirmant que sans entreprises dynamiques, il ne peut y avoir ni croissance, ni emploi, ni prospérité partagée, le Chef de l’État a rappelé une ligne politique constante du CRC, fondée sur le pragmatisme économique et la responsabilité collective.





Cette reconnaissance officielle du secteur privé comme acteur stratégique du développement national marque une rupture définitive avec les approches dépassées, centralisatrices et improductives. Elle consacre une vision où l’État impulse, régule et accompagne, pendant que le secteur privé investit, innove et crée de la valeur.





Le dialogue : un choix politique fort au service de la stabilité et de la confiance





Le Président AZALI Assoumani a fait du dialogue franc, permanent et structuré un outil central de gouvernance. Ce choix n’est pas anodin. Il reflète une philosophie politique claire du CRC : prévenir les tensions par l’écoute, résoudre les divergences par la concertation et construire le progrès par l’intelligence collective.





Dans un contexte de réformes majeures, notamment celles prévues dans la Loi de Finances 2026, le Dialogue Public-Privé devient un instrument de stabilité politique, de crédibilité économique et de confiance institutionnelle, indispensable pour sécuriser l’investissement et soutenir la croissance.





Trois objectifs stratégiques qui traduisent une gouvernance responsable





Les objectifs assignés à cette édition du Forum démontrent le sérieux et la cohérence de la démarche présidentielle :





Informer avec transparence sur les réformes budgétaires et fiscales de la Loi de Finances 2026, afin de permettre aux opérateurs économiques d’anticiper, de s’adapter et d’investir en confiance ;

Associer pleinement le secteur privé à l’élaboration et à l’ajustement des politiques publiques, en tenant compte des réalités économiques nationales ;

Institutionnaliser un cadre permanent de concertation, garantissant la prévisibilité, la transparence et la coresponsabilité autour des Lois de Finances.





Ces orientations traduisent une volonté claire : mettre fin à l’improvisation, instaurer une gouvernance économique lisible et renforcer l’attractivité des Comores.





Le soutien total et assumé du RDDC à la vision du Président AZALI Assoumani





En tant que Président du RDDC, je tiens à exprimer un soutien total, clair et sans réserve à la vision portée par le Président AZALI Assoumani et mise en œuvre par le CRC. Le RDDC s’inscrit pleinement dans cette dynamique de RENOUVEAU, convaincu que le Dialogue Public-Privé est l’un des piliers essentiels de l’émergence économique de notre pays.





Le RDDC se tient aux côtés du Chef de l’État pour accompagner, expliquer et défendre ces réformes auprès des acteurs économiques et sociaux, dans un esprit de responsabilité, de pédagogie et de mobilisation nationale.





Une dynamique crédible, soutenue par les partenaires internationaux





La reconnaissance et l’appui des partenaires techniques et financiers, notamment l’Union Européenne et l’Organisation Mondiale du Commerce, ainsi que l’implication active de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat des Comores, confirment la crédibilité de la démarche engagée par le Président AZALI Assoumani.





Ces soutiens renforcent la position des Comores comme un État sérieux, réformateur et fiable sur la scène régionale et internationale.





OUI pour un engagement politique pour l’avenir des Comores





Lorsque le Président AZALI Assoumani affirme que « ce Forum n’est pas une simple rencontre annuelle, mais le socle d’une relation nouvelle entre l’État et le secteur privé », il engage l’avenir du pays sur une voie claire : celle de la confiance, de la transparence et de la responsabilité partagée.





Le CRC, avec l’appui déterminé du RDDC, restera pleinement mobilisé pour que cette ambition se traduise en résultats concrets, en opportunités économiques réelles et en prospérité durable pour tous les Comoriens.





C’est ainsi, par l’action, la cohérence politique et le dialogue, que nous ferons du RENOUVEAU une réalité tangible au service des Comores.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et militant du Parti CRC

Paris, le 25 Décembre 2025