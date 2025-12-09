Amputé de sa jambe gauche, Tchitcha...28 ans, dépose plainte contre l’hôpital El-maarouf

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 09 décembre 2025 2025-12-09T12:32:00+01:00 Modifier ce post

Amputé de sa jambe gauche, Tchitcha...28 ans, dépose plainte contre l’hôpital El-maarouf. « J’espère que le tribunal de Moroni me rendra justice après

Amputé de sa jambe gauche, Tchitcha...28 ans, dépose plainte contre l’hôpital El-maarouf

Azad Abdallah, plus connu sous le surnom de Tchitcha, 28 ans et amputé de sa jambe gauche, a déposé une plainte aujourd’hui au parquet de la République de Moroni. 

Il vise l’hôpital El-maarouf pour « carences organisationnelles et défaut de supervision » entre autres, et son médecin traitant pour « négligence médicale grave » entre autres. 

« J’espère que le tribunal de Moroni me rendra justice après avoir subi une injustice innommable », a-t-il déclaré aux journalistes dans la foulée du dépôt de la plainte. Texte et photo : Toufé Maecha

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières