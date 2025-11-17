Zainaba Ibrahim, nouvelle représentante des Comores à Bruxelles. Fidèle au parti CRC depuis l’accession du président au pouvoir, elle a toujours œuvré

ZAINABA IBRAHIM, NOUVELLE REPRÉSENTANTE DE L’UNION DES COMORES À BRUXELLES







Nommée récemment à l’Ambassade des Comores à Bruxelles, Zainaba Ibrahim incarne une nouvelle génération de responsables engagés dans la défense des intérêts nationaux sur la scène internationale. Directrice du Logement avant sa nomination, elle s’est distinguée par sa rigueur, son sens du service public et son attachement profond aux valeurs de la République. Nommée récemment à l’Ambassade des Comores à Bruxelles, Zainaba Ibrahim incarne une nouvelle génération de responsables engagés dans la défense des intérêts nationaux sur la scène internationale. Directrice du Logement avant sa nomination, elle s’est distinguée par sa rigueur, son sens du service public et son attachement profond aux valeurs de la République.





Fidèle au parti CRC depuis l’accession du président au pouvoir, elle a toujours œuvré avec loyauté et détermination pour l’avancement du pays.





Originaire d’Idjikoundzi, dans la région de Dimani, Zainaba Ibrahim s’est forgé une réputation de femme de terrain, proche des populations et attentive aux besoins réels des citoyens. Sa capacité à comprendre les enjeux locaux tout en gardant une vision nationale fait d’elle une responsable respectée et écoutée. Son parcours témoigne d’une volonté constante de promouvoir l’équité, la modernisation des services publics et la participation citoyenne.





Au sein de la Direction du Logement, elle a laissé des empreintes indélébiles grâce à des initiatives fortes, notamment en faveur de l’insertion des jeunes dans l’administration. Sa vision inclusive et son engagement pour une administration plus efficace et plus accessible ont marqué durablement son passage. Aujourd’hui, sa nomination à Bruxelles ouvre une nouvelle page, où elle portera avec conviction la voix des Comores et œuvrera pour renforcer les relations diplomatiques et les opportunités pour le pays.





Halidi Mzouri