Tragique accident à Anjouan : Des passagers toujours introuvables

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 17 novembre 2025 2025-11-17T09:47:00+01:00 Modifier ce post

Tragique accident à Anjouan : Des passagers toujours introuvables. L’accès au véhicule est extrêmement difficile et seuls les cris des passagers encor

Tragique accident à Anjouan : Des passagers toujours introuvables

Un tragique accident s’est produit ce 17 novembre à Mlimaju Adda. Un bus a fait une violente sortie de route avant de chuter dans un ravin. 

L’accès au véhicule est extrêmement difficile et seuls les cris des passagers encore coincés sont perceptibles. Des blessés et des morts sont enregistrés. Les autres passagers restent toujours inaccessibles. Ortc

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières