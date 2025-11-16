Tentative de féminicide à Ouellah : un sursis et une amende qui interrogent. La victime a toutefois réussi à crier, alertant ainsi les voisins qui son



À Ouellah, dans la commune de Mitsamiouli, un grave fait de violence conjugale suscite l’indignation. Mohamed Anziza, originaire du village, a été remis en liberté après avoir violemment agressé son épouse au sein de leur foyer, en présence de leurs enfants. À Ouellah, dans la commune de Mitsamiouli, un grave fait de violence conjugale suscite l’indignation. Mohamed Anziza, originaire du village, a été remis en liberté après avoir violemment agressé son épouse au sein de leur foyer, en présence de leurs enfants.





Selon les témoignages recueillis, l’homme aurait frappé sa femme à plusieurs reprises avant d’enrouler un câble USB autour de son cou. Il aurait ensuite tenté de l’emmener de force vers un champ situé à proximité de leur domicile, où il aurait, selon les proches, « voulu l’achever ».





La victime a toutefois réussi à crier, alertant ainsi les voisins qui sont intervenus à temps pour la sauver.





Une condamnation jugée trop clémente:





Malgré la gravité des faits, Mohamed Anziza a été condamné à huit (8) mois de prison avec sursis, ainsi qu’à une amende de 100 000 KMF, pour coups et blessures volontaires. Et fait marquant : malgré ces faits graves, Mohamed Anziza n’a jamais passé une seule nuit derrière les barreaux.





Cette décision provoque de vives réactions dans la population et parmi les défenseurs des droits des femmes, qui estiment que la peine prononcée ne reflète pas la gravité de l’agression.





Un climat d’incompréhension et de frustration:





Pour beaucoup, cette condamnation envoie un message inquiétant : celui d’une justice qui ne protège pas suffisamment les victimes et qui peine à dissuader les agresseurs. Certains y voient même une forme d’encouragement involontaire à l’impunité, créant un profond sentiment de frustration au sein de la communauté.





Un débat national relancé:





Ce drame relance le débat sur la lutte contre les violences faites aux femmes aux Comores. Les associations rappellent l’urgence de renforcer les lois, de mieux qualifier les faits et d’assurer une protection réelle pour les victimes.





Elles appellent également à une formation accrue des acteurs judiciaires afin de garantir une prise en charge cohérente et dissuasive de ce type d'affaires.





ELHABIB BEN OMAR