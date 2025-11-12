"Rencontre importante avec Dr. Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, Ministre saoudien du Hajj"

Rencontre importante à Riyad avec S.E. Dr. Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, Ministre saoudien du Hajj et de la Omra.

Nous avons eu des échanges empreints de respect, de fraternité et de vision commune autour de l’organisation du Hajj 2026.

La signature de la convention marque une étape importante pour permettre à nos pèlerins d’accomplir le 5e pilier de l’Islam dans des conditions dignes, sûres et apaisées. Tout sera mis en œuvre, en étroite coordination avec les autorités saoudiennes et les agences agréées par l’État, pour garantir un accompagnement de qualité à chaque étape du pèlerinage.

Au-delà des aspects logistiques, cette rencontre témoigne de la profondeur des liens entre nos deux pays, unis par la foi, le respect mutuel et la volonté de servir nos concitoyens.

Youssoufa Mohamed Ali

