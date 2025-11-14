"Mes remerciements à la République française, à l’Ambassade de France ainsi qu’au GIGN pour leur appui constant et leur coopération exemplaire". Youss



Au nom de Son Excellence le président Azali Assoumani, j'ai eu l'honneur de présider la cérémonie de clôture de la formation du Peloton d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, assurée par le Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN).





Cette formation s’inscrit pleinement dans la vision du Chef de l’État, résolument engagée en faveur du renforcement continu des capacités nationales de défense et de sécurité.





Je tiens à féliciter l’ensemble des personnels formés pour leur engagement, leur discipline et leur sens du devoir. Vous êtes désormais l’un des piliers de l’avant-garde de la sécurité nationale, au service de la paix, de la stabilité et du peuple comorien.





J’adresse également mes remerciements aux instructeurs pour la qualité de leur accompagnement et leur professionnalisme.





Enfin, mes remerciements à la République française, à l’Ambassade de France ainsi qu’au GIGN pour leur appui constant et leur coopération exemplaire.





Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense