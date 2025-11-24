Les Comores à la 93e Assemblée Générale d’Interpol à Marrakech. Cette participation illustre l'engagement des Comores dans le cadre des travaux d’Inte

Ce lundi 24 novembre 2025 marque le premier jour de la 93e Assemblée Générale d'Interpol, qui se tient à Marrakech, au Maroc. À l'ouverture de cette session, plusieurs points sont inscrits à l'agenda, notamment la désignation du bureau électoral et le lancement des nouvelles capacités policières mondiales d'Interpol.





Les Comores participent à cette importante rencontre à travers une délégation conduite par le ministre de l’Intérieur, M. Mohamed Ahmed Assoumani, accompagné du Directeur Général de la Police et de la Sûreté Nationale, M. Nassif Kaissane, ainsi que du Chef du Bureau Central National (BCN) Interpol-Comores.





Cette participation illustre l'engagement des Comores dans le cadre des travaux d’Interpol et leur volonté de renforcer les échanges et la collaboration au sein de cette organisation.





Police Nationale des Comores