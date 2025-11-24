Les Comores à la 93e Assemblée Générale d’Interpol à Marrakech

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 24 novembre 2025 2025-11-24T13:37:00+01:00 Modifier ce post

Les Comores à la 93e Assemblée Générale d’Interpol à Marrakech. Cette participation illustre l'engagement des Comores dans le cadre des travaux d’Inte

Les Comores à la 93e Assemblée Générale d’Interpol à Marrakech


Les Comores à la 93e Assemblée Générale d’Interpol à Marrakech

Ce lundi 24 novembre 2025 marque le premier jour de la 93e Assemblée Générale d’Interpol, qui se tient à Marrakech, au Maroc. À l’ouverture de cette session, plusieurs points sont inscrits à l’agenda, notamment la désignation du bureau électoral et le lancement des nouvelles capacités policières mondiales d’Interpol.

Les Comores participent à cette importante rencontre à travers une délégation conduite par le ministre de l’Intérieur, M. Mohamed Ahmed Assoumani, accompagné du Directeur Général de la Police et de la Sûreté Nationale, M. Nassif Kaissane, ainsi que du Chef du Bureau Central National (BCN) Interpol-Comores.

Cette participation illustre l'engagement des Comores dans le cadre des travaux d’Interpol et leur volonté de renforcer les échanges et la collaboration au sein de cette organisation.

Police Nationale des Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières