Les Comores et le Brésil ont signé un accord d’exemption mutuelle de visa

En présence du Ministre Mbae Mohamed, le Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères, Ambassadeur IMAM Abdillah, et l’Ambassadeur du Brésil, SEM Gustavo Martins Nogueiro, ont procédé à la signature d'un Accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatique, de service et officiel.





Cette signature qui intervient quelques jours après la rencontre des Présidents Azali Assoumani et Luiz Inácio Lula da Silvaà au Brésil, marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.





L’ Accord ouvre la voie à la facilitation des échanges politiques et diplomatiques, et de la circulation des personnes et des biens.





Les allocutions prononcées au cours de la cérémonie, ont permis de rappeler que les Comores et le Brésil entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération, notamment dans les domaines de l'agriculture et la gestion des déchets.





Ministère des Affaires Etrangères