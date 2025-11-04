Le secrétaire général du parti Ridja arrêté !

Le secrétaire général du parti Ridja arrêté !

Mohamed Ibrahim Moindjié, arrêté avec deux ou trois de ses camarades, est retenu à la Brigade de recherches à Moroni, ai-je pu confirmer mardi matin au siège de la gendarmerie nationale.

Aucune information officielle ne nous a été communiquée au moment où j'écris ces lignes. Selon mes informations, l'arrestation du secrétaire général du Ridja-Pactef serait lié à un projet de rassemblement d'opposants.

Ali Moindjié

