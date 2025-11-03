Le président Azali attendu à Doha au Qatar et au Brésil

Le président Azali attendu à Doha au Qatar et au Brésil. Après un séjour de 24 heures sur l'île de Ndzuani, marqué par sa participation au Tahalil du.

Le Président Azali Assoumani en route pour une tournée internationale


Le président Azali attendu à Doha au Qatar et au Brésil

Après un séjour de 24 heures sur l’île de Ndzuani, marqué par sa participation au Tahalil du feu Ambassadeur Moustakine Saïd Attoumane et à la phase nationale du concours de danses traditionnelles visant à promouvoir la culture comorienne, le Président de l’Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani, a regagné Moroni, d'après-midi de ce dimanche 02 novembre 2025.

Ce lundi 03 novembre 2025, le Chef de l’État quittera le pays à destination de Doha, du Brésil et de l’Angola. Il prendra part au Sommet des dirigeants sur le climat, incluant un segment de haut niveau consacré au climat, aux forêts et aux océans, avant d’assister à la fête nationale de l’Angola.

Texte : Nadhuifou Houmadi

