L'ancien député Abdou Said Mdahoma nommé Directeur Régional des hydrocarbures à Ngazidja en remplacement de Monsieur Said Bacar Said Hassane. Le prése

ARRETE N25. O15 MEEH/CAB Portant nomination du Directeur Régional de la Société Comorienne des Hydrocarbures à Ngazidja





LE MINISTRE







Vu la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre référendum en date du 30 juillet 2018, Vu la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre référendum en date du 30 juillet 2018,





Vu la loi N°80-21/ AF du 15 Janvier 1981 portant Statuts de la Société Comorienne des Hydrocarbures





Vu la loi N°24-014/AU du 27 août 2024, portant sur la gouvernance des sociétés à participation publique aux Comores:





Vu Le décret N° 25- 122 /PR du 8 Octobre 2025 portant organisation générale des structures administratives des Ministères ainsi que leurs missions-





Vu le décret N°24-107/PR du 06 aoüt 2024, portant refonte de l'organisation, du fonctionnement et des attributions du Secrétariat Général du Gouvernement de l'Union des Comores:





Vu le décret N°25-027/PR du 14 Avril 2025, relatif à la composition du Gouvernement de l'Union des Comores





ARRETE





Article 1er : Monsieur ABDOU SAID MDAHOMA : NIN 0074646 est nomme Directeur Régional de la Société Comorienne des Hydrocarbures à Ngazidja en remplacement de Monsieur Said Bacar Said Hassane.





Article 2 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout ou besoin sera.





Aboubacar Said Anli