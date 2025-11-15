L'ancien député Abdou Said Mdahoma nommé Directeur Régional des hydrocarbures à Ngazidja en remplacement de Monsieur Said Bacar Said Hassane. Le prése
ARRETE N25. O15 MEEH/CAB Portant nomination du Directeur Régional de la Société Comorienne des Hydrocarbures à Ngazidja
LE MINISTRE
Vu la loi N°80-21/ AF du 15 Janvier 1981 portant Statuts de la Société Comorienne des Hydrocarbures
Vu la loi N°24-014/AU du 27 août 2024, portant sur la gouvernance des sociétés à participation publique aux Comores:
Vu Le décret N° 25- 122 /PR du 8 Octobre 2025 portant organisation générale des structures administratives des Ministères ainsi que leurs missions-
Vu le décret N°24-107/PR du 06 aoüt 2024, portant refonte de l'organisation, du fonctionnement et des attributions du Secrétariat Général du Gouvernement de l'Union des Comores:
Vu le décret N°25-027/PR du 14 Avril 2025, relatif à la composition du Gouvernement de l'Union des Comores
ARRETE
Article 1er : Monsieur ABDOU SAID MDAHOMA : NIN 0074646 est nomme Directeur Régional de la Société Comorienne des Hydrocarbures à Ngazidja en remplacement de Monsieur Said Bacar Said Hassane.
Article 2 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout ou besoin sera.
Aboubacar Said Anli
COMMENTAIRES